寬魚國際獨家引進 JISOO 周邊商品 公司：將積極爭取演唱會主辦權

寬魚國際（6101）19日表示，今年手握多個演唱會，包括接連主辦3月15日楊丞琳澳門演唱會以及3月29日的蕭敬騰澳門演唱會，更獨家引進韓國天團BLACKPINK成員JISOO周邊商品快閃店。

寬魚國際表示，JISOO的周邊商品「JISOO AMORTAGE POP-UP STORE IN TAIPEI 快閃店」，將於3月21日至23日為期3天，在全球最具指標性的摩天大樓台北101盛大開幕，此次周邊有台灣限定商品，為歌迷爭取最大的格外滿足。

演唱會方面，寬魚國際指出，今年第1季主辦楊丞琳、蕭敬騰澳門演唱會，票房成績亮眼，可望挹注公司營運，此外，BLACKPINK今年仍會合體展開全球巡演，台灣站尚未公布，公司也將積極爭取主辦機會。

另外，寬魚國際聯合投資的電影《搜查瑠公圳》，歷時7年的籌備，即將於5月16日隆重公映。寬魚國際指出，《搜查瑠公圳》以1960年代台灣轟動一時的案件為藍本，也是台灣第一部結合時代氛圍與推理的本土IP電影，由賴俊羽導演，是「台灣在地懸案IP開發計畫」首部曲。演員陣容有朱軒洋、吳卓源、張世、梁修身、朱栢康、姚淳耀、潘儀君和李雪等