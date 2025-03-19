快訊

影／剴剴虐童案開庭 逾300人高喊：惡魔保母、唯一死刑

為了吃到飯拚盡全力！浪貓「狗尿尿姿勢走路」路人看傻：那外八是怎回事

喊了23年要動了！汐東捷運線明天開工 預計2032年完工

寬魚國際獨家引進 JISOO 周邊商品 公司：將積極爭取演唱會主辦權

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
寬魚國際主辦楊丞琳澳門演唱會。圖／寬魚國際提供
寬魚國際主辦楊丞琳澳門演唱會。圖／寬魚國際提供

寬魚國際（6101）19日表示，今年手握多個演唱會，包括接連主辦3月15日楊丞琳澳門演唱會以及3月29日的蕭敬騰澳門演唱會，更獨家引進韓國天團BLACKPINK成員JISOO周邊商品快閃店。

寬魚國際表示，JISOO的周邊商品「JISOO AMORTAGE POP-UP STORE IN TAIPEI 快閃店」，將於3月21日至23日為期3天，在全球最具指標性的摩天大樓台北101盛大開幕，此次周邊有台灣限定商品，為歌迷爭取最大的格外滿足。

演唱會方面，寬魚國際指出，今年第1季主辦楊丞琳、蕭敬騰澳門演唱會，票房成績亮眼，可望挹注公司營運，此外，BLACKPINK今年仍會合體展開全球巡演，台灣站尚未公布，公司也將積極爭取主辦機會。

另外，寬魚國際聯合投資的電影《搜查瑠公圳》，歷時7年的籌備，即將於5月16日隆重公映。寬魚國際指出，《搜查瑠公圳》以1960年代台灣轟動一時的案件為藍本，也是台灣第一部結合時代氛圍與推理的本土IP電影，由賴俊羽導演，是「台灣在地懸案IP開發計畫」首部曲。演員陣容有朱軒洋、吳卓源、張世、梁修身、朱栢康、姚淳耀、潘儀君和李雪等

展望未來，寬魚國際表示，持續展現大格局，積極開拓演藝與文創版圖，橫跨電影、演唱會、錄音著作版權與藝人經紀等四大娛樂項目。

寬魚國際獨家引進韓國天團BLACKPINK成員JISOO周邊商品快閃店。圖／寬魚國際提供
寬魚國際獨家引進韓國天團BLACKPINK成員JISOO周邊商品快閃店。圖／寬魚國際提供

演唱會 澳門 電影

延伸閱讀

根本滿分女友！Jisoo「蹲下紮馬尾片段瘋傳」 古早味運動套裝被她輕鬆穿出女神感

行程太操扛不住？Jisoo時裝周完接力羅浮宮晚宴 0修圖照片「蠟黃膚色+法令紋疲態全都露」！

楊丞琳人在北京　經紀人低調「她很保護陳妍希」　

陳妍希宣布離婚後狀態曝光　楊丞琳相陪一舉動狗仔讚「仗義！」

相關新聞

台中市府首次發行200億元公債 預計年省4000萬利息

台中市府首次發行公債，預估以利率較低的新債償還利率較高的舊債，預計將發行約200億元，1年可節省約4000萬元的債務利息...

台鐵新董座人選 工會：熟稔台鐵事務人選較洽當

台鐵公司董事長杜微去年底提出辭呈，行政院昨（18日）確定准辭，杜微任職到明天，3月21日起由交通部政務次長伍勝園暫時代理...

助攻中小企業創新升級 南市SBIR最高補助500萬元

台南市政府推動 「台南市地方產業創新研發推動計畫 (地方型SBIR)」自3月14日起正式開跑，申請時間至5月14日中午1...

南陽總經理徐伯達現代新車年銷售衝2.4萬台 連續6年成長

南陽實業總經理徐伯達19日指出，代理的現代品牌2025年銷售再衝高，新車銷售目標要達到2.4萬台，維持連續6年正成長的走...

上銀集團邁萃斯全新齒輪磨床 獲日本大廠億圓訂單

上銀（2049）集團19日宣布，旗下專業生產各式齒輪製造刀具與齒輪磨床的邁萃斯，在剛落幕的2025台北國際工具機展（TI...

HOMEE AI 新空間智慧解方 GTC 亮相！定義人類與空間互動

AI 技術蓬勃發展，全球產業進入轉型關鍵期，AI 軟體企業 HOMEE AI 以空間智慧 (Spatial Intell...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。