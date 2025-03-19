東元併購馬來西亞 NCL Energy 進軍東南亞數據中心機電工程市場

東元電機（1504）19日在馬來西亞首都吉隆坡，與當地的機電工程公司NCL Energy Sdn Bhd（以下稱NCL），舉行了併購簽約儀式，東元電機將成為NCL持股80%的最大股東，攜手進軍馬來西亞的數據中心（Data center）、新能源、與機電工程市場。

東元電機利明献董事長表示，馬來西亞政府推出一連串電力基礎建設與新能源政策，且憑藉著低廉電費、廣大土地、與鄰近新加坡的地利之便，吸引眾多資金投入數據中心的建置，已成為東南亞新增數據中心最多的國家。這起併購案符合東元聚焦發展東南亞市場的策略，也展現東元長期經營馬來西亞市場的決心與承諾。

東元電機是在本月14日召開董事會決議以不超過馬幣7千萬元(約新台幣5.2億元)併購馬來西亞機電工程公司NCL及其從事新能源的子公司NCL Green Energy Sdn Bhd，預計於2025年第2季完成交割。

東元的智慧能源事業群團隊，擁有在台灣和新加坡兩地為國際雲端大廠建置數據中心的豐富經驗，利明献董事長指出，NCL不但是馬來西亞電力公司TNB的長久的策略性夥伴，該公司的團隊和過去的實績，更可協助東元快速取得進入當地市場所需的機電工程執照與人力，並且無縫連結與馬國最大統包商Gamuda、Sunway等的業務關係，透過本次的併購，東元可望為國際雲端大廠客戶在馬來西亞提供完整的機電工程服務。

NCL創辦人Dato’Ng Keng Hiong則表示，很榮幸成為東元集團的一份子，NCL在馬來西亞從事機電與太陽能工程將近20年，近期與東元團隊合作取得兩項超大規模數據中心案，已建立良好的合作默契，本次投資案是東元對NCL經營團隊的肯定，未來NCL將有更大的資本與資源用以擴大團隊、爭取更多大型數據中心、太陽能電廠與機電工程項目。

馬來西亞已獲得谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、亞馬遜網路服務（AWS）和甲骨文(Oracle)等科技巨頭的戰略性投資，預估未來五年可望吸引超過200億美元的國際資金在馬來西亞投資建置數據中心，成為東南亞的數據中心樞紐。