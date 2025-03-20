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市場譁然！美利達EPS 2002年來首負數收尾 巨大第四季也少賺

遠見／ 文‧郭逸
自行車大廠美利達宣布一次性提列業外投資虧損，導致全年EPS虧損2.34元。圖/聯合報系資料照片
自行車大廠美利達宣布一次性提列業外投資虧損，導致全年EPS虧損2.34元。圖/聯合報系資料照片

自行車大廠美利達宣布一次性提列業外投資虧損，導致全年EPS虧損2.34元，是自2002年以來首次出現虧損；不過，公司仍決定配發每股4元現金股利，顯示對未來營運充滿信心；同時，另一自行車巨頭巨大公布財報，去年第四季也因故少賺。難道自行車產業又要進入寒冬了嗎？

太意外了！3月13日，自行車大廠美利達（9914）發布重大訊息，一次性提列業外投資的虧損，導致2024年全年的EPS虧損2.34元，這是美利達2002年以來，EPS首度負數收尾，市場一片譁然！

美利達本業沒虧錢，堅持配息4元

儘管如此，美利達仍決定從保留盈餘配發現金股利4元，不只為了取信投資人，更是對未來營運充滿信心。

事實上，如果排除本次提列的業外轉投資損失對EPS的11.51元，美利達在2024年本業EPS高達9.17元，將近一個股本，美利達協理張振墉強調，公司營運表現穩健，也不影響現金流，未來獲利時，可再進行抵稅。

至於造成虧損的原因，張振墉說明，業外的轉投資公司Specialized（SBC）過去兩年不斷虧損，出現遞延所得稅資產減損。另外，疫情期間市場過熱，導致許多品牌積極收購車店以擴大市占率，卻隨著市場需求回落，部分店家估值下跌且通路商譽損失。

綜合以上兩項主因，美利達決定一次性提列虧損。

巨大提列存貨跌價損失，期待去化完成

無獨有偶，台灣自行車產業另一巨頭巨大（9921）上週公布2024年財報，合併營收712.8億元，年減7.4％，也因爲提列存貨跌價損失19億元，去年第四季稅後純損9.1億元，EPS降至3.22元。

雖然2024年小賺錢，巨大依然戰戰兢兢。公司對此表示，2024年因庫存增加及大幅銷售折扣影響，依政策提列存貨跌價損失，加上營收規模下降，營業費用雖同步小幅下降，但費用率仍上升為16.4％，高於2023年的15.9％，造成營業利益衰退達60％。

台灣的自行車產業堪稱「兩輪奇蹟」，整體供應鏈在全球的知名度與品質有目共睹。然而，新冠肺炎疫情至今，庫存過剩的問題還沒有完全解決，美利達、巨大又都在去年第四季滑鐵盧，投資人不免懷疑，自行車產業是不是又要吹起寒風？

所幸，產業整體營運表現逐漸回溫。以今年2月的營收來看，包括美利達、巨大的年增率都超過三成。桂盟（5306）、愛地雅（8933）、利奇（1517）、日馳（1526）的營收表現也相當亮眼，看來已經漸漸從低谷爬升。

巨大董事長劉湧昌。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
巨大董事長劉湧昌。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

對市場有信心！劉湧昌：最快第三季明朗

對於後市，產業深具信心。張振墉樂觀看待，雖然電動自行車的城市車庫存較高，但歐美市場買氣可望回升，而中國自行車市場去年表現很好，產業持續觀察今年3月底、4月初的旺季出貨狀況。

巨大也提到，隨著歐美市場逐漸去化，消費者也期待新年度的產品上市。當然，巨大也不諱言，今年全球環境充滿許多不確定性，關稅政策和地緣政治風險，都可能衝擊全球經濟發展。

巨大董事長劉湧昌15日直言，他在去年底對今年景氣看法是審慎樂觀，不過，以巨大目前的接單情形來看，「比審慎樂觀還要樂觀一點，」他預計最快第三季就會逐漸明朗。

自行車產業的下一個關注焦點，是3月底即將開幕的自行車大展，今年邁入第36屆，展覽規模再創新高，來自35個國家、980 家企業齊聚，設立3600個展位。不僅成為業界交流的關鍵平台，也是今年的第一波成績單檢驗。

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（本文出自2025.03.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

巨大 美利達 自行車 財報

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