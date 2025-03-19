助攻中小企業創新升級 南市SBIR最高補助500萬元

台南市政府推動 「台南市地方產業創新研發推動計畫 (地方型SBIR)」自3月14日起正式開跑，申請時間至5月14日中午12點前截止，對象是設籍南市的中小企業主，經發局將辦3場說明會，協助計畫書撰寫。

市長黃偉哲表示，市府每年度積極向中央爭取創新研發補助，今年預計挹注逾5000萬元經費，推估可增加2.7億元產值及帶來7200萬元的投資金額，持續打造創新研發環境，帶動相關產業升級轉型發展，型塑台南「智慧新都宜居希望家園」的願景。

經發局代理局長蕭富仁表示，今年以「綠色科技」、「數位轉型」、「金屬機械與民生化工」、「運動健康」、「創新設計」等五大領域為申請類別，並持續推動「主題式聯盟」，針對全球重要趨勢技術「綠色科技」、「數位轉型」加碼補助企業創新研發。

促進產業鏈結與跨域合作，推動技術升級與市場拓展，打造台南國際競爭力產業生態系。通過計畫核定的中小企業，每家最高將可獲得100萬元補助；個別研發最高補助100萬元、共同研發最高補助200萬元；主題式聯盟最高補助500萬元。

台南市地方型SBIR自2011年起至今已補助984案，總投入逾7.3億元補助經費，創造逾113億元產值。