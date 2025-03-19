助攻中小企業創新升級 南市SBIR最高補助500萬元
台南市政府推動 「台南市地方產業創新研發推動計畫 (地方型SBIR)」自3月14日起正式開跑，申請時間至5月14日中午12點前截止，對象是設籍南市的中小企業主，經發局將辦3場說明會，協助計畫書撰寫。
市長黃偉哲表示，市府每年度積極向中央爭取創新研發補助，今年預計挹注逾5000萬元經費，推估可增加2.7億元產值及帶來7200萬元的投資金額，持續打造創新研發環境，帶動相關產業升級轉型發展，型塑台南「智慧新都宜居希望家園」的願景。
經發局代理局長蕭富仁表示，今年以「綠色科技」、「數位轉型」、「金屬機械與民生化工」、「運動健康」、「創新設計」等五大領域為申請類別，並持續推動「主題式聯盟」，針對全球重要趨勢技術「綠色科技」、「數位轉型」加碼補助企業創新研發。
促進產業鏈結與跨域合作，推動技術升級與市場拓展，打造台南國際競爭力產業生態系。通過計畫核定的中小企業，每家最高將可獲得100萬元補助；個別研發最高補助100萬元、共同研發最高補助200萬元；主題式聯盟最高補助500萬元。
台南市地方型SBIR自2011年起至今已補助984案，總投入逾7.3億元補助經費，創造逾113億元產值。
經發局強調，為能協助企業順利申請，將在3月25日 (周二) 沙崙綠能科技示範場域、3月26日 (周三) 南台灣創新園區、4月1日 (周二) 民治市政中心世紀大樓舉辦3場「計畫說明會」，加碼「計畫書撰寫與簡報技巧」課程，將由資深專業講師教導中小企業計畫書撰寫之技巧與內容，詳參台南中小企業服務團網站：https://airp.tw/。相關資訊與申請表格，可上地方型SBIR計畫網站 (https://www.tainan-sbir.org.tw/)；如有申請諮詢需求，或洽06-384-7540或06-384-7238。
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