大成集團引進勝博殿來台20周年 今年再展6家店
大成集團（1210）引進勝博殿已經20年，今天舉行來台20周年慶祝活動。大成集團董事長韓家宇及副總裁韓家寅一起出席活動。韓家宇表示，台灣勝博殿目前有39家店，今年還要再開6家店，大陸經濟變化大，雖然還有反日情節，華北地區的勝博殿銷售沒有受到影響。
大成集團在餐飲布局不斷加碼，大成集團副總裁韓家寅表示，除了現有的鳥貴族、勝博殿等品牌外，今年還會評估引進新品牌，大成集團的餐飲營收約40億元，今年會持續成長，其中營收貢獻度最大為勝博殿。
勝博殿今年營收目標由原來的17.5億元成長到19億元，今年還會擴大展店，目前勝博殿在全台共有39家店，今年預計再開6家，以百貨店為主軸，街邊店也在評估當中；至於大陸華北地區也會加碼展店，預計再加開4家。
1996年開始於東京新宿，2004來台20年，勝博殿推2004年跨海來台開設第一家分店，帶起日式炸豬排餐飲風潮，勝博殿進軍台灣餐飲市場已逾20年，為回饋台灣消費者對於品牌的喜愛推出20周年紀念套餐，以自由選的形式讓消費者自主搭配套餐，邀請消費者與勝博殿共創美味記憶。
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