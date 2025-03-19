大成集團引進勝博殿來台20周年 今年再展6家店

大成集團（1210）引進勝博殿已經20年，今天舉行來台20周年慶祝活動。大成集團董事長韓家宇及副總裁韓家寅一起出席活動。韓家宇表示，台灣勝博殿目前有39家店，今年還要再開6家店，大陸經濟變化大，雖然還有反日情節，華北地區的勝博殿銷售沒有受到影響。

大成集團在餐飲布局不斷加碼，大成集團副總裁韓家寅表示，除了現有的鳥貴族、勝博殿等品牌外，今年還會評估引進新品牌，大成集團的餐飲營收約40億元，今年會持續成長，其中營收貢獻度最大為勝博殿。

勝博殿今年營收目標由原來的17.5億元成長到19億元，今年還會擴大展店，目前勝博殿在全台共有39家店，今年預計再開6家，以百貨店為主軸，街邊店也在評估當中；至於大陸華北地區也會加碼展店，預計再加開4家。