路易莎進擊自助餐市場 多路開攻與飯店業合作

路易莎咖啡（2758）全力拓展其餐飲版圖，20日將同日開幕兩家全新自助餐廳，分別為主打皇室泰菜風味的「初泰PIKUL泰無限」進駐板橋新光傑仕堡，與插旗苗栗金鬱金香酒店的「青焰熟成牛排」，展現其攻占餐飲自助餐市場的企圖心。

對於此次跨界布局，路易莎董事長黃銘賢表示，消費者飲食需求日益多元，品牌積極發展創新餐飲模式，透過不同風格的門市，提升品牌競爭力，滿足消費者對美食與生活的雙重期待。隨著「初泰PIKUL泰無限」與「青焰炭火熟成牛排」苗栗金鬱金香門市雙店齊發，路易莎將以更多元的高品質餐食選擇，持續耕耘台灣市場，未來更計劃於各地繼續推出創新餐飲據點。

「初泰PIKUL泰無限」由皇室金牌主廚潘來客坐鎮，在每道菜餚中巧妙加入泰國正統烹飪技法，從泰式船麵、火山排骨、咖哩螃蟹、冬蔭功湯到各式泰式甜點，其中包括難得一見的泰式手工斑斕口味與椰奶口味冰淇淋，吃上一口泰味無窮，滿足消費者對異國美食的渴望，預計將掀起一股泰式美食風潮。

定價的部分，三歲以下免費；3到6歲每位229元；6到12歲每位429元；成人（十二歲以上）每位759元。目前有規劃午餐、下午茶與晚餐三個用餐時段，用餐時間則為120分鐘。

同時，「青焰炭火熟成牛排」則與苗栗馥藝金鬱金香酒店攜手合作，以各式優質排餐搭配自助餐檯為主打，提供如炙燒牛排、焗烤龍蝦、現切生魚片、手工冰淇淋甜點等高品質餐點，強調新鮮食材與現場烹調，可享用數十道富含各國風味佳餚，繼承先前兩家門市的優秀血統，營造高雅大方的用餐氛圍，為品牌版圖再下一城。

如只選擇自助吧，三歲以下免費；三到五歲269元；六到12歲538元；12歲以上629元（限平日）。焰烤經典牛排、青焰德國豬腳和青焰嫩煎鮭魚主餐，含自助吧總價698元；紐西蘭小牛OP肋排主餐總價748元；焰烤翼板牛排、焰烤法式羊肋排和青焰豪野鴨胸主餐總價798元；美國紐約客牛排、US帶骨牛小排與紐西蘭PS菲力主餐總價898元；青焰焗烤龍蝦主餐總價998元（需提前預訂），極焰老饕牛排主餐總價1,098元。提供多樣化選擇自由搭配，平價品嚐各式特色饗宴。