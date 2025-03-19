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南陽總經理徐伯達現代新車年銷售衝2.4萬台 連續6年成長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
南陽實業總經理徐伯達(中)19日指出，代理的現代品牌2025年銷售再衝高，新車銷售目標要達到2.4萬台，維持連續6年正成長的走勢。記者／黃淑惠攝
南陽實業總經理徐伯達(中)19日指出，代理的現代品牌2025年銷售再衝高，新車銷售目標要達到2.4萬台，維持連續6年正成長的走勢。記者／黃淑惠攝

南陽實業總經理徐伯達19日指出，代理的現代品牌2025年銷售再衝高，新車銷售目標要達到2.4萬台，維持連續6年正成長的走勢，今年搶攻國內市場將推出三大策略，首先導入現代INSTER百萬以下的電動車，導入新國產車MUFASA及強化豪華車市場。

徐伯達表示，現代品牌在台灣銷售繳出亮麗成績單，在原廠支持下，新車款不斷導入，滿足各種族群的需求，投入各種行銷及展間的改格，讓服務提升，2024年連續第五年正成長，銷售量、市占率都突破史上新高，現已擠入國內知名汽車品牌知名度第三名。

2025年對於南陽重要三款新車，現代ALLnew INSTER會是低於百萬電動車；豪華車SANTA FE CALLIGRAPHY引進；另外，每年現代一定要導入一款國產車，今年會導入現代亞洲戰略車型MUFASA超規格SUV，鎖定百萬內中型休旅車，價格呈現高CP質。

不只是銷售，服務端也全面提出新服務，今年四間大型據點會完成，其中，分別為新南港、新博愛及新桃園，南陽維修時導入AI技術助理，全面平板無紙化，大幅降低內部流程，搶攻動動車市場，將推出電動車BtoB的道路救援，提供新車保固期內有二次免費服務。

徐伯達進一步指出，今年南陽進入60周年，人才培育、流程的改善，創造嶄新南陽，南陽60周年展開全新未來。

豪華車SANTA FE CALLIGRAPHY引進。記者／黃淑惠攝
豪華車SANTA FE CALLIGRAPHY引進。記者／黃淑惠攝

國產車 新車銷售 電動車

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