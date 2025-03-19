HOMEE AI 新空間智慧解方 GTC 亮相！定義人類與空間互動

AI 技術蓬勃發展，全球產業進入轉型關鍵期，AI 軟體企業 HOMEE AI 以空間智慧 (Spatial Intelligence) 為核心，打造房地產、家居產業 AI 解決方案，旗下 Xplorer 為具領先技術的 PropTech AI 產品，已攜手知名房地產集團落地應用。HOMEE AI 於 NVIDIA GTC 2025 發布 Xplorer 與 HOMEE CASA 最新 AI 功能，展示 Vertical AI 如何推動空間產業變革。

HOMEE AI整合空間理解 (Scene Understanding)、多模態 AI (Multimodal AI) 、生成式AI (Generative AI) 、AI代理 (AI Agents) 、高斯潑濺法 (GaussianSplatting) 、擴散模型 (Stable Diffusion) 、視覺語言模型 (Vision Language Models, VLMs) 等技術，打造出具備空間認知及處理能力的解決方案Xplorer與 HOMEE CASA，將物理空間轉換為高擬真3D數位孿生 (Digital Twin) 環境，全面升級空間展示、沉浸式導覽、個性化設計等空間體驗，為產業提供無痛串接 AI SaaS 解決方案。

HOMEE AI深耕 Vertical AI助力空間產業轉型升級

HOMEE AI於 GTC 2025發布產品新功能，空間探索AI解決方案Xplorer新增潔淨空間 Auto (CleanView Auto) 功能，用戶於掃描空間過程，AI自動偵測室內物品，協助清除空間雜物；同時建置Domain-Specific LLMs審查員，確保資訊維持正確與最新。空間設計AI解決方案HOMEE CASA新增佈置精靈（SnapSpace) 功能，提供用戶將2D照片升級為 3D 立體場景，AI同時協助規劃室內家具並自動陳設，家居空間佈置體驗再升級。

回顧HOMEE AI 於 2024 Q4推出 Xplorer，已攜手知名房地產集團落地應用，有效解決產業痛點，提升營運效率。Xplorer 於房地產應用情境如下：房地產業者透過手機掃描房源，即時生成 2D 格局圖、3D 格局模型，構建帶真實尺寸的 3D 數位孿生空間開放民眾於任意時段、任意視角瀏覽房屋細節，賞屋不受時空限制且零死角。針對房地產語言模型，民眾可與 AI 以中、英語音或文字對話，AI 將精準推薦房源、空間清除與個性化空間設計，並提供購屋法規、房市、貸款等諮詢並連結房仲業者。Xplorer 提升產業與消費者雙方效率，加速購屋決策流程，提升使用者體驗，創造多贏局面。

此外，HOMEE CASA 則賦予家居品牌、室內設計產業嶄新空間設計體驗手機掃描空間即生成帶環境尺寸之數位孿生，向 AI 描述空間設計喜好，可即時模擬不同風格的個性化空間布置，用戶更可指定細節，如：家具類型、色系、預算、材質等，AI 將即時推薦對應家具並以 3D 型態陳設，家具均涵蓋真實尺寸，可供判斷擺入自有空間的呈現狀態，並於數位孿生空間任意挪移，待確認風格與陳設合乎喜好，消費者一鍵下單將宅配到府。業者藉 HOMEE CASA 落實精準銷售、降低退換貨率與減少碳排，消費者自空間設計到家居產品訂購一站滿足，感受高效數位體驗。

Xplorer 快速迭代升級 展現搶攻 PropTech 市場決心

HOMEE AI 更預告於 H1 推出 Xplorer 三大 AI 新功能AI巡航導覽 (AI-guided property tours) 提供用戶於 3D 數位孿生賞屋過程，AI協助空間導覽並提供語音講解；AI 對話式探索 (AI-driven conversational exploration) 針對用戶對話過程，透過 AI 自動開啟與延伸發問，深入協助釐清並回應用戶各式購屋需求；AI 地理導覽 (AI GeoGuide) 將提供用戶針對自身感興趣的物件，AI 延伸推薦物件周邊空間與機能，如周圍校園、公園、捷運站等，致力為產業與消費者打造全方位服務。

HOMEE AI創辦人暨執行長杜宇威敘述，Xplorer具領先市場的技術力與產品力，以空間重建速度而言，2025 Q1較2024 Q4掃描時間縮短一半。基於增強版空間理解，提供用戶透過StyleMagic (風格變幻) 更替室內風格過程，空間不會出現結構破壞情況，不會穿牆、開窗情況，此技術為業界先驅，展現研發領先性成果。Xplorer 更具高度精確辨識空間能力，含室內空間內的物件種類與尺寸等細節，也能清楚建構空間內中小型物件的數位孿生。團隊持續自我突破與開發，致力打造產業Must-have 解決方案。

致力突破空間產業界線 重新定義人類與空間互動型態

杜宇威表示，HOMEE AI重視產業應用而投身Vertical AI發展，儘管AI於全球市場應用仍處於早期階段，但我們已看到AI如何幫助業者與消費者提升效率、創造全新價值。HOMEE AI產品具備高擴充性、高複製性的優勢，能加速房地產、家居產業數位轉型。我們將以台灣為起點，逐步拓展至美國、亞洲市場，目標持續建立更多國際合作夥伴與落地應用。

HOMEE AI為NVIDIA Inception成員之一。杜宇威表示，HOMEE AI得以快速進入市場，歸功於NVIDIA一系列技術，無論導入NVIDIA NeMo 協助開發產業專屬語言模型，提升AI在語音與文字處理的精確度，透過NVIDIA CuDSS加速生成高精度3D數位孿生模型，藉由NVIDIA CUDA為深度學習模型提供穩定高效的運算環境，加速模型訓練與推論過程。種種NVIDIA技術整合，讓我們的產品於性能、效率高速提升，為產業提供卓越的使用體驗。全球產業正邁入AI轉型關鍵時刻，我們將持續攜手各界技術與產業夥伴，深化AI於空間產業實質應用。