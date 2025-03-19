「西進西台中」概念成形 清水國際城成為新興房市熱點

台中房市熱度持續攀升，大家所熟悉的三屯五區成交價已站穩於每坪50萬元以上。隨著軌道經濟延伸、中科二期擴建、台中國際機場2035年整體發展計畫及台中港特定區等重大建設逐步推進，台中房市「西進西台中」概念逐漸成形，其中，清水國際城正成為市場矚目的新興房市熱點。

北部地區受惠於交通建設，縮短城鄉之間的距離，「脫北者」一詞的出現，讓不少置產客、首購族看見購屋的希望。

而在台中，大肚山以西被視為都市發展的分界線，隨著「台中西移計畫」的推動，過去的清水、梧棲、沙鹿、龍井等海線地區發展已與市區接軌。西台中的經濟、交通、就業機會不斷擴展，形成了「山海屯一體」的新城市格局。

根據台中市民政局統計，海線四小龍近10年來人口自27萬9,854人，直線上升至33萬3,147人，換句話說，短短10年就湧進5萬3,293人，等於海線每年至少需要供給6,000戶房子，才能供需平衡。

其中，位於海線四小龍核心的清水區，原本就擁有完善的在地生活圈與生活機能，並參與各項重大建設的發展過程。山海屯一體的「清水國際城計畫」成為西進發展的重要推力之一。

清水區位於海線核心區域，以宜居環境與完整產業鏈吸引企業與人口進駐，加上台中國際機場擴建計畫的助力，市府基於全球化的競爭角度，因應海空雙港的便利，及中科產業軸帶與航太產業發展，台中國際機場門戶計畫案肩負國際商務發展門戶，搭配機場捷運（橘線）串連台中國際機場、都會核心地區及屯區，預計將帶動物流、觀光、商業與住宅需求同步成長。

兆國營建機構董事長林家維指出，有著台中門戶之姿的海線區域，相較市中心每坪成交價動輒破6字頭的情況，清水目前仍屬於相對親民的購屋區域，「剛剛好的單價，最適合的總價」，吸引許多首購族與置產者的目光。

從另一個角度觀察，過去台中知名品牌建商如龍寶、精銳、宏銓、新業建設等，早已跨出市中心，轉向海線布局。其中，兆國營建機構更在清水銀聯段布局了5筆土地，總面積達2,542坪的造鎮系列，顯示出兆國營建機構對清水未來發展的高度信心。