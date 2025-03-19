台鐵新董座人選 工會：熟稔台鐵事務人選較洽當

台鐵公司董事長杜微去年底提出辭呈，行政院昨（18日）確定准辭，杜微任職到明天，3月21日起由交通部政務次長伍勝園暫時代理台鐵董事長。對於未來台鐵董事長人選，伍勝園表示，非他負責事業不清楚人選；台鐵企業工會說，期許是個熟稔台鐵事務的人較為恰當。

針對未來台鐵董事長人選一事，伍勝園今出席「台鐵五一勞動節活動暨模範勞工表揚大會」，會後接受聯訪時僅表示，未來人選並非他負責業務，他並不清楚。

但台鐵企業工會秘書長陳世杰表示，在台鐵公司化過程中，希望現任企工理事長童世哲能持續為台鐵同仁爭取更多福利；陳世杰說，未來暫時由次長伍勝園代理，希望伍可以聽取工會建議，讓台鐵公司及員工更加安全，至於董事長人選，不管是誰，認為最好是個熟稔台鐵事務的人來擔任較為恰當。