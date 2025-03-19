快訊

美俄通話結束：協議烏俄停止攻擊能源設施30天 和平前景仍遠

LINE開放多裝置登入！「追加裝置」教學、規則看這裡 安卓平板＋蘋果可混搭用

3.1萬頁揭古巴蘇聯早知情？甘迺迪遇刺文件完整上線 最新機密曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

交通部下午開會討論台鐵考成 伍勝園：不會有既定主張

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵近期向交通部提報，盼向國家發展委員會爭取公司考成列甲等，交通部長政務次長伍勝園表示，今天下午將開會討論。記者胡瑞玲／攝影
台鐵近期向交通部提報，盼向國家發展委員會爭取公司考成列甲等，交通部長政務次長伍勝園表示，今天下午將開會討論。記者胡瑞玲／攝影

台鐵公司化甫滿一周年，近期向交通部提報，盼向國家發展委員會爭取公司考成列甲等。但由於台鐵掛牌首年虧損137.9億元，創史上新高，去年行車事故破千件，且大多是人為事故，交通部政務次長伍勝園表示，今天下午開會討論，交通部不會有既定主張。

行政院國發會每年都會針對國營事業進行工作考成，以交通部主管的國營事業為例，總計有中華郵政、台鐵公司、台灣港務公司、桃園國際機場公司等四個國營事業，若拿甲等，最多可核發2個月的考核獎金，再加上績效獎金，最多可領4.4個月的年終。

據了解，台鐵公司化首年虧損達137.9億元，創史上新高，但台鐵主張，去年受到0403花蓮地震影響，導致營運收入不理想，且因票價還未調漲，有些租金收入移給鐵道局當償債基金，但若扣除公司背負的政策虧損近200億元，台鐵實際上有賺錢，因此向交通部提出要求，盼爭取公司考成列甲等。

伍勝園今出席「台鐵五一勞動節活動暨模範勞工表揚大會」，會後接受聯訪時表示，交通部今天下午會召開會議，討論台鐵主張是否合理，而台鐵的考成待交通部完成初評後，會送到行政院進行複評；交通部會根據台鐵送來的資料，依照事實進行審議，強調不會有既定立場。

台鐵董事長杜微表示，國營事業機構考成都有規定，台鐵公司去年依照相關規定提報公司各種績效，會爭取甲等，但也尊重上級單位給予的考核成績。

針對台鐵事故件數破千問題，杜微表示，這是台鐵公司要繼續努力的地方，未來台鐵不管是在安全文化、組織改造、財務改善等，都會繼續遵循既定規畫努力推動。

交通部 台鐵公司化

延伸閱讀

中捷橘線延伸清水可行性研究啟動 從台中機場接到台中港

台中捷運橘線延伸清水 市府通過辦理可行性研究

調查2.4萬員工、簽具結書清查陸籍？中華郵政緊急說明

美國點名台灣是中國造船買家 交通部：觀察美國處理方式再做因應

相關新聞

台鐵新董座人選 工會：熟稔台鐵事務人選較洽當

台鐵公司董事長杜微去年底提出辭呈，行政院昨（18日）確定准辭，杜微任職到明天，3月21日起由交通部政務次長伍勝園暫時代理...

南陽總經理徐伯達現代新車年銷售衝2.4萬台 連續6年成長

南陽實業總經理徐伯達19日指出，代理的現代品牌2025年銷售再衝高，新車銷售目標要達到2.4萬台，維持連續6年正成長的走...

HOMEE AI 新空間智慧解方 GTC 亮相！定義人類與空間互動

AI 技術蓬勃發展，全球產業進入轉型關鍵期，AI 軟體企業 HOMEE AI 以空間智慧 (Spatial Intell...

「西進西台中」概念成形 清水國際城成為新興房市熱點

台中房市熱度持續攀升，大家所熟悉的三屯五區成交價已站穩於每坪50萬元以上。隨著軌道經濟延伸、中科二期擴建、台中國際機場2...

交通部下午開會討論台鐵考成 伍勝園：不會有既定主張

台鐵公司化甫滿一周年，近期向交通部提報，盼向國家發展委員會爭取公司考成列甲等。但由於台鐵掛牌首年虧損137.9億元，創史...

台中太平這社宅抽籤結果出爐！中籤率20%、最快6月入住

台中市太平長億好宅為台中市第12處社會住宅，共計提供160戶出租單位，中籤率約20.46%，昨在住宅發展工程處長陳煒壬、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。