交通部下午開會討論台鐵考成 伍勝園：不會有既定主張

台鐵公司化甫滿一周年，近期向交通部提報，盼向國家發展委員會爭取公司考成列甲等。但由於台鐵掛牌首年虧損137.9億元，創史上新高，去年行車事故破千件，且大多是人為事故，交通部政務次長伍勝園表示，今天下午開會討論，交通部不會有既定主張。

行政院國發會每年都會針對國營事業進行工作考成，以交通部主管的國營事業為例，總計有中華郵政、台鐵公司、台灣港務公司、桃園國際機場公司等四個國營事業，若拿甲等，最多可核發2個月的考核獎金，再加上績效獎金，最多可領4.4個月的年終。

據了解，台鐵公司化首年虧損達137.9億元，創史上新高，但台鐵主張，去年受到0403花蓮地震影響，導致營運收入不理想，且因票價還未調漲，有些租金收入移給鐵道局當償債基金，但若扣除公司背負的政策虧損近200億元，台鐵實際上有賺錢，因此向交通部提出要求，盼爭取公司考成列甲等。

伍勝園今出席「台鐵五一勞動節活動暨模範勞工表揚大會」，會後接受聯訪時表示，交通部今天下午會召開會議，討論台鐵主張是否合理，而台鐵的考成待交通部完成初評後，會送到行政院進行複評；交通部會根據台鐵送來的資料，依照事實進行審議，強調不會有既定立場。

台鐵董事長杜微表示，國營事業機構考成都有規定，台鐵公司去年依照相關規定提報公司各種績效，會爭取甲等，但也尊重上級單位給予的考核成績。

針對台鐵事故件數破千問題，杜微表示，這是台鐵公司要繼續努力的地方，未來台鐵不管是在安全文化、組織改造、財務改善等，都會繼續遵循既定規畫努力推動。