台中太平這社宅抽籤結果出爐！中籤率20%、最快6月入住

台中市太平長億好宅為台中市第12處社會住宅，共計提供160戶出租單位，中籤率約20.46%，昨在住宅發展工程處長陳煒壬、住宅處政風室主任劉燕玟、律師周佳慧等人見證下完成線上直播電腦抽籤，預計今年6月可入新厝。

台中市住宅發展工程處表示，太平長億好宅共計提供160戶出租單元，其中1戶二房型計畫回饋戶、2戶三房型關懷戶委由市府社會局辦理招租作業不參與抽籤，昨共計抽出157戶正取戶名單。

太平長億好宅去年12月2日至31日受理申請，共有767件申請案，533件經審查合格，申請案件數中籤率約20.46%、合格數中籤率約29.45%，抽籤結果公布於台中市政府住宅發展工程處網站、官方臉書粉絲專頁「台中市共好社宅─共同好好生活在一起」，及台中市共好社宅17租網站。