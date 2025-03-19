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台中太平這社宅抽籤結果出爐！中籤率20%、最快6月入住

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市太平長億好宅抽籤結果出爐，最快今年6月可入住。圖／台中市政府提供
台中市太平長億好宅抽籤結果出爐，最快今年6月可入住。圖／台中市政府提供

台中市太平長億好宅為台中市第12處社會住宅，共計提供160戶出租單位，中籤率約20.46%，昨在住宅發展工程處長陳煒壬、住宅處政風室主任劉燕玟、律師周佳慧等人見證下完成線上直播電腦抽籤，預計今年6月可入新厝。

台中市住宅發展工程處表示，太平長億好宅共計提供160戶出租單元，其中1戶二房型計畫回饋戶、2戶三房型關懷戶委由市府社會局辦理招租作業不參與抽籤，昨共計抽出157戶正取戶名單。

太平長億好宅去年12月2日至31日受理申請，共有767件申請案，533件經審查合格，申請案件數中籤率約20.46%、合格數中籤率約29.45%，抽籤結果公布於台中市政府住宅發展工程處網站、官方臉書粉絲專頁「台中市共好社宅─共同好好生活在一起」，及台中市共好社宅17租網站。

住宅處說明，抽籤結果也同步公布在住宅處官方網站上，歡迎民眾可上網檢視，住宅處將陸續寄發公文通知正取戶後續作業期程，預計4至5月辦理現場看屋及線上選屋作業，6月辦理簽約作業後即可入住，相關問題洽住宅處住宅服務科，電話04-22289111轉69300。

台中市太平長億好宅抽籤結果出爐，最快今年6月可入住。圖／台中市政府提供
台中市太平長億好宅抽籤結果出爐，最快今年6月可入住。圖／台中市政府提供

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