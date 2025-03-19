從誤解到國際認可 潘竪涵帶領「台灣泰式按摩」闖出新局

泰式按摩融合瑜珈、指壓與經絡調理，是亞洲傳統療法之一，過去卻遭汙名化。緹林泰禪美學SPA負責人潘竪涵近年推廣有成，日前更邀赴香港擔任國際泰式按摩技術競賽評審，象徵台灣相關技術已獲全國際肯定，他希望國內也能建立國際認證與技術競賽機制，日後在全球市場占一席之地。

香港日前首辦國際泰式按摩技術競賽，吸引全球泰式按摩專業人士參與，也設立國際技術委員會，確保比賽符合全球專業標準。評審委員之一的潘竪涵（Syman） 來自台灣高雄。他認為台灣也能借鏡香港與泰國的模式，透過國際技術合作及舉辦高規格賽事，強化在全球市場的影響力。

「如果我們不改變傳統的營運模式，將被國際市場淘汰」，潘竪涵表示，對比泰國透過比賽與認證機制將泰式按摩推向國際市場，台灣的按摩產業仍有很大成長空間。如果灣能建立本土的技術認證制度，按摩從業人員將能獲得更高的專業認可。

此次國際賽事結束後，潘竪涵積極與泰國、日本及香港的業界專家接洽，尋求未來合作機會。希望透過與頂級賽事深度交流，提升台灣的專業認證體系與技術培訓標準，與國際接軌，讓台灣的中式按摩與腳底按摩文化有機會進攻國際市場。

潘竪涵並非一開始就從事按摩行業，有次旅行體驗泰式按摩後，深受吸引，決定投入學習。他從基礎學起，甚至赴泰國清邁深入鑽研，後來更在澳洲墨爾本成立按摩工作室，2019年回到台灣，創立緹林泰禪美學SPA，並成立泰式按摩專業培訓學校，力促台灣按摩產業朝專業化發展。「瑜珈運動按摩」招牌技術結合深層組織按壓與被動瑜珈伸展，受到市場高度關注。