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台北「甜甜價租金」捷運宅 這站30坪房2萬有找

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市捷運周邊租金最便宜前五名站點。資料來源／台灣房屋提供
台北市捷運周邊租金最便宜前五名站點。資料來源／台灣房屋提供

今年2月房租指數108.06再創新高，同時年增率仍高達2.56%，台北市北漂族多，要在哪裡可以找到交通便利又具「甜甜價租金」？

台灣房屋集團趨勢中心根據「臺北地政找房+」統計，近一年台北各捷運站點周邊最便宜租金，出現在捷運忠義站，每坪月租金635元「俗擱大碗」，以一間30坪的住宅來說，月租金2萬元有找。

租金最便宜的前五名捷運站，又以北投和文山區最多，各有兩站入榜，入榜的前三名站點，分別是忠義、動物園、大湖公園站，每月單坪月租金都在700元以內。

第四、五名的復興崗、萬芳社區站，每月單坪月租金則在750~800元之間，若以30坪的3房租屋宅來換算，僅忠義站月租金在2萬元以下，其他站點則要2~2.3萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，文山區和北投區屬於台北市蛋白區，萬芳社區和動物園站都在文湖線末段站點，生活機能略為缺乏，房價及租金行情相對較低，租賃物件集中在萬安街巷內、萬美街一段的「萬芳國宅」，套房月租金約1.5萬元上下，2房則約2.3~2.8萬元。

北投區復興崗周邊的租賃物件，較多位於中央北路三段巷弄內公寓和大樓、以及新興路公寓，公寓月租金約2~3萬元、住宅大樓則約3~4萬元，不過實價登錄上的租賃交易大多為社會住宅包租代管物件，部分屋主自行出租屋況好，又附家具家電的新物件，行情則可能更高1~2成。

台灣房屋內湖加盟店店長王禮民表示，大湖公園站周邊像是成功路四段巷弄、大湖山莊街內有不少老公寓，公寓每月租金約2.5~3.5萬元不等，租金相對內湖其他站點還便宜，主要是因為大湖山莊街環境清幽、屬純住宅區，生活機能和商業活動較少，因此不論是房價還是租金行情都略低，但也吸引預算有限、喜愛寧靜居住環境的租屋族入住。

第一建經研究中心副理張菱育指出，目前國內對於租賃住宅交易，若是透過仲介、社會住宅、包租代管等承租，規定必須實價登錄，若是房東自行出租房屋，並無強制規定須實價登錄，因此目前市場上的租賃交易並不完整。

建議租屋族除了參考實價登錄資料之外，還可向物件附近的仲介業者詢問行情，並且也根據屋況、是否有電梯、房東是否提供家電家具等，在租金上有所差異。

房市示意圖。圖／台灣房屋提供
房市示意圖。圖／台灣房屋提供

實價登錄 租屋 租金

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