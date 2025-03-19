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月薪沒10萬別買房？銀行內部「收支比」流出放貸趨嚴

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

房仲表示，由於央行積極導引房市去槓桿化，部分公股行庫對於申貸人的財力要求更謹慎，近期即傳出有銀行強化內控，要求借款人收支比必須達到200%，才能取得規定成數貸款，未達2倍，則視差距減少放貸成數。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，此舉使自住購屋更難取得足額貸款，市場買氣也因貸款不確定性高而持續冷清。

陳定中表示，收支比是指借款人月收入和月支出的比例，其中支出包括房貸、最低生活費、信貸、信用卡分期等。以包含每月房貸、生活費、信用卡分期等花費加起來共5萬元的首購族來說，月收入必須達10萬，則才能貸到八成。

根據目前網傳流出的銀行內部收支比率表，收支比要在200%以上，也就是總支出只能占收入五成，才能依規定成數核貸。如首購可貸八成，第二戶可貸五成，第三戶可貸三成。

如果收支比，也就是收入除以支出，只有180%，則依規定成數減0.5成。只有160%，則依規定成數減一成。

如果貸款是首購，月收10萬，支出達7.2萬，收支比不到140%，那麼原本可貸八成，將減至六成。

如果名下另有房子有貸款，也就是第二戶，本來可貸五成，將減至三成。

另外購屋總價來算，如果購買1千萬房子，以30年無寬限期計算，每月還款金額約3.1萬元，加上都會區基本生活約1.5萬到2萬，在月支出約5萬元情況下，購買1,000萬的第一房，推算月收入需達10萬元，才有機會取得八成貸款。

若是購買2,000萬房子，每月房貸約6.2萬元，連同基本生活費，每月支出約8萬元，推估月收入需達16萬，才能順利拿到首購八成足額貸款。

陳定中表示，目前除了銀行加嚴財力審核，財金部會對新青安的查核也不停歇，申貸戶被查出違規，將追回利率補貼，並縮短貸款年期，如此一來，每個月的還款金額將大幅增加，資金靈活性較低的屋主可能萌生短期急售的壓力。

銀行內部收支比率表。資料來源／業者提供
銀行內部收支比率表。資料來源／業者提供

信用卡 房仲 房貸

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