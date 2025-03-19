看好房市西移！台中這1區親民價 建商搶進布局、造鎮

台中市區房價動輒5字頭，讓年輕人哀號「買不起」；隨著台中捷運藍線預計今年動工，市府昨通過捷運橘線延伸海線可行性研究墊付案，加上房價基期低，還找得到「3」字頭房子，吸引建商布局海線，甚至有建商在清水銀聯段造鎮引起話題。

台中市民政局統計，海線四小龍「龍井、沙鹿、清水、梧棲」等4區近10年來人口從27萬9854人，直線上升至33萬3147人，10年來湧進5萬3293人。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，台中海線親民房價，是攏絡買盤的重要誘因。以中科周邊為例，園區核心的西屯區，去年新案均價73.3萬元，但往海線走，房價便一路下降，甚至可以找到「3字頭」的預售案，中古屋更不乏2字頭物件，使中科的作業員、市區就業通勤族，將目光轉往海線，激勵海線的人口及房市發展。

隨著軌道經濟的延伸、攸關台積電設廠的中科二期擴建計畫、台中國際機場2035年整體發展計畫，以及台中港特定區等重大建設逐漸推進，房市「西進西台中」成形。其中，位於海線四小龍核心的清水區，擁有完善的生活機能，「清水國際城計畫」成為西進重要推力。

清水目前仍屬於相對親民的購屋區域，吸引首購族、首次換屋族目光。知名的品牌建商如龍寶、精銳、宏銓、新業建設等已跨出市中心，轉向台中海線布局。其中，兆國營建機構更在清水銀聯段布局了5筆土地，總面積達2542坪，預計推出造鎮系列。

兆國營建董事長林家維說，兆國營建在台中海線深耕40年，擁有40年甲級營造，要求安全第一，重視細節、品質。會選擇在清水銀聯段造鎮，主要政府陸續投入重大交通等公共工程，加上台中房市剛性需求仍在，此區基期較低，吸引首購首換的自住客青睞。