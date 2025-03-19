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巴國、瓜國網紅訪台美食交流 林佳龍現身推廣美食外交

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

巴拉圭網紅朴智擎（Yolanda PARK）及瓜地馬拉網紅艾瓦蒂茲（Allisson VALDEZ）近日訪台，17日她們也到位於台北萬隆的湯瑪士肉鋪（Thomas Meat）進行交流體驗。外交部長林佳龍也在朴智擎及艾瓦蒂茲的 Instagram 社群中驚喜現身，並藉此機會宣傳在台灣的巴拉圭牛肉與瓜地馬拉咖啡，藉此發揮數位外交力量。

林佳龍說，台灣已是巴拉圭牛肉與豬肉的第二大及第一大出口國，巴國牛多為放牧草飼，運動量充足，肉質瘦而緊實，為了讓巴拉圭網紅及記者了解巴拉圭牛肉在台的運用，外交部特地選擇湯瑪士肉鋪的牛肉，讓林佳龍在總經理曾仲維陪同下，和朴智擎與艾瓦蒂茲一起搭配台灣在地小吃「手工蔥抓餅」，現場製作創意「台巴牛肉捲餅」，進行美食外交。

朴智擎在得知湯瑪士肉鋪選用巴拉圭牛肉後，難掩驚喜的表情，更表示台灣與巴拉圭相距千里，在台看到巴拉圭牛肉，她感到非常驕傲。朴智擎也透露與林佳龍的對話表示，林佳龍因為出訪過巴拉圭，因此了解巴拉圭的肉品很棒，林佳龍也在交流中表示，後續會回訪巴拉圭，也期待在巴拉圭設置水餃工廠，拚外交也拚台巴關係。

此外，林佳龍在這次的交流中，也特地準備了瓜地馬拉的咖啡與兩位網紅一起品嚐，林佳龍透過臉書表示，這次招待的是台灣中油的咖啡，咖啡豆來自瓜國安地瓜，他也向艾瓦蒂茲說明，台灣中油是台灣市占率最大的加油站，從山上到海邊、從城市到偏鄉，「台灣各角落都能品嘗到瓜國咖啡的好滋味」。

此次交流，林佳龍也特別邀請上月甫來台就讀「台巴科技大學」的五位巴拉圭學生與會，共同品嘗蔥抓餅與瓜地馬拉咖啡，林佳龍並好奇詢問學生在台最喜歡的食物，學生也熱情地回答各式各樣的食物，包含牛肉麵、小籠包、炒飯、雞絲麵及臭豆腐等，讓林佳龍大讚「真是懂吃」！

最後，林佳龍也準備一本旅遊書，以及阿聰師的小芋仔，希望兩位網紅結束本周的行程，未來有機會能再訪台，也盼來台就讀的巴國同學把握在台灣的時間，如同書名《跟著林佳龍一起去旅行》規劃旅程，認識美麗的台灣。

艾瓦蒂茲在會後興奮地發布短影音，她表示，在此次的交流中林佳龍分享了許多台瓜之間的文化交流與推動的政策，艾瓦蒂茲認為這次的交流別具意義，也提到這展現了「國家之間友情的重要性」。朴智擎及艾瓦蒂茲都表示，她們認為林佳龍非常和藹可親，也很期待在他們的國家再次見到林佳龍。

巴拉圭 智擎 林佳龍

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