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桃園購物節發票登錄逾64億 信義房屋加碼好禮

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
桃園市政府日前舉辦桃園購物節壓軸抽記者會，抽出包含信義房屋贊助禮品在內700多份壓軸獎項，最大獎1000萬現金得主揭曉。（圖: 信義房屋提供）
桃園市政府日前舉辦桃園購物節壓軸抽記者會，抽出包含信義房屋贊助禮品在內700多份壓軸獎項，最大獎1000萬現金得主揭曉。（圖: 信義房屋提供）

桃園市政府日前於市府文化局舉辦桃園購物節壓軸抽記者會，現場抽出包含信義房屋贊助禮品在內700多份壓軸獎項，最大獎1,000萬現金開獎！桃園市經濟發展局表示，本次活動發票登錄逾64億元，串聯兩大在地活動的經濟效益顯著。

2025年桃園購物節圓滿落幕，本屆桃園購物節，民眾只要在桃園市內消費滿300元並完成發票登錄，即可參加幸運抽獎，今年獎項包括1,000萬現金個人首獎、3台豪車、13部機車、iPhone手機、長榮航空機票等超值大獎。「壓軸抽」及「大額消費加碼抽」中獎名單將公布於活動官網，消費者可至桃園購物節官網或官方臉書粉絲專頁查詢。

桃園市經濟發展局表示，本次活動發票登錄金額突破64億元，此屆參與活動會員數及發票登錄都成長了1倍，消費發票登錄突破217萬張，可見串聯年貨採購熱潮及台灣燈會活動，並邀請信義房屋、第一銀行、國瑞汽車、桃苗汽車、家樂福、SOGO等超過30家企業共襄盛舉，帶動在地商圈消費活絡。活動成功有賴市民與企業熱情支持，注入消費動能、活絡城市商機，未來將持續推出更多創新活動。

信義房屋仲介運營二處協理郭禮偉指出，信義房屋此次贊助iPhone 16 及 16 Pro 共6支智慧型手機，為活動錦上添花。作為深耕桃園的在地社區夥伴，信義房屋不僅專注於房仲專業，更積極參與各類公益與社區活動，致力於成為促進社區繁榮的重要推手。此次參與市府活動贊助，希望透過實際行動支持桃園在地商圈發展，為消費市場注入更多活力。

針對桃園房市展望，郭禮偉表示，桃園憑藉便捷的交通網路及相對合理的房價優勢，吸引越來越多首購族及北市外溢人口遷入。隨著桃園航空城計畫推進，未來10年預計帶來數萬人口移入，加上各項基礎建設持續完善，區域生活品質與便利性顯著提升，2025年桃園房市可望維持穩健成長，前景看好。

信義房屋 智慧型手機 消費

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