老牌童裝拚反轉！麗嬰房二代、董事長林柏蒼親揭五大改革戰略

麗嬰房（2911）因打入全額交割股而震驚市場，這家深耕台灣超過50年的品牌，正面臨營運翻轉的關鍵時刻。董事長林柏蒼18日首度表示，麗嬰房不會退出中國市場，但將在中國市場採取輕資產模式，聚焦品牌管理與電商渠道，目標在2025年底完成市場瘦身，未來僅保留體驗店與旗艦店。另一方面，麗嬰房將透過水平與垂直擴張強化台灣市佔率，同時看好東南亞市場的高出生率與中產階級崛起，將持續擴大和當地電商合作，以尋找新機會。

麗嬰房由前董事長林泰生創辦，2010年全盛時期曾是兩岸童裝龍頭，但2013年開始面臨中國市場虧損，2017年林泰生長子林柏蒼正式接班，持續面臨零售市場變革與少子化挑戰，因多年營運虧損，每股淨值跌破5元，近日被打入全額交割股，麗嬰房積極尋求轉型，林柏蒼親揭五大改革戰略，要重新打造品牌競爭力。

麗嬰房五大改革戰略，包括一、中國市場轉型為輕資產運營，將持續縮減實體據點，未來僅保留體驗店與旗艦店，聚焦品牌管理與電商渠道。二、台灣市場強化，進行橫向與縱向擴張。三、東南亞市場布局透過電商與批銷並進，瞄準泰國、印尼、馬來西亞等高出生率市場，以輕資產模式擴展。四、資產活化、發展第三方物流發展，盤活桃園房地產資產，評估出售中國上海辦公大樓，提高資產運用效率。五、透過數據化經營與精準行銷，提高品牌忠誠度與顧客回購率。

林柏蒼坦言，麗嬰房在中國大陸的困境有三，一是少子化，這讓整個市場變得愈來愈小，其次是當地環境競爭，從本土品牌到快時尚，不斷有品牌加入競爭，讓生意愈來愈難做，第三則是中國大陸近年消費力低迷，出現消費降級的現象，甚至不肯花錢，讓麗嬰房不得不重新評估中國市場的策略，改以輕資產模式運營，專注品牌管理與電商通路，以降低營運成本並提升獲利能力。

麗嬰房在中國大陸鼎盛時期有將近2,000個店點，目前據點數不到當年的十分之一。林柏蒼說，麗嬰房三年前就開始在當地執行閉店瘦身的計畫，這中間產生不少費用是本來就預想到的，公司因累積虧損成為全額交割股是轉型的陣痛期，但會透過橫向與縱向策略擴大台灣市佔，同時利用資產活化、以及開發新市場及新事業，為公司尋求翻身契機。

林柏蒼認為，雖然台灣面臨少子化問題，但每個新生兒家庭對於嬰幼兒相關產品的消費意願依然非常可觀。對於麗嬰房而言，如何在激烈競爭中增加台灣市場的市占率，並吸引那些轉向百貨公司、電商或藥妝通路的消費者回流，是重要課題。「透過新生兒來店禮」活動掌握大數據與資料庫，進而做精準行銷與消費者管理，將可帶來更多機會。除了橫向延伸，縱向延展則是將過去0~3歲的主力產品，延伸到4歲以上，如何在中、大童市場做的更多，吸納更多消費者，也是努力方向。

麗嬰房也有意利用鄰近機場的桃園廠資產，發展第三方物流，同時將活化中國資產，包括出售上海辦公大樓亦是選項。在東南亞市場方面，包括泰國、印尼、馬來西亞持續以輕資產方式進軍，專注於電商和批銷。林柏蒼認為，企業轉型是大工程，中間需要四到五年的時間，麗嬰房目前已進行了一半，預計最快在2026年實現營運轉折，本業將露出曙光。