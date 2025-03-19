火星生技法說會／目標2025年啟動 IPO 打造大健康零售平台

火星生技*（7731）18日舉辦法說會，火星生技表示，目標打造大健康零售平台，持續深化通路與品牌整合，力求將實體通路營收佔比提升至40%，並計劃於今年下半年啟動 IPO。

火星生技表示，受惠於大健康市場的快速成長與個人化需求趨勢，2024 年公司合併營收年增109%，除積極拓展多元銷售通路，並透過品牌整合深化集團在大健康市場的布局。在銷售通路方面，火星生技表示，公司於上半年建立自有直播平台，同時併購安橋公司，擴大電話銷售中心規模。品牌方面，公司併購黛后，並推出丟丟妹個人品牌Diu⁺，進一步拓展年輕女性消費市場，強化旗下產品組合。

拓展市場版圖方面，火星生技表示，於2月底宣布與牛耳國際生技合作，並收購其部分業務、專利商標權及存貨，正式跨足藥品與醫材銷售。此外，公司積極開發 AI 解決方案，推出「MarxAI H1 語言模型」並導入自有 B2B 藥局採購系統。透過 AI 技術，藥局通路將可利用系統生成產品介紹與行銷素材，降低火星生技的行銷與人力成本，也進一步提升旗下3,400家合約藥局的產品黏著度與滲透率。

展望2025年，火星生技表示，將以提升營運效率為核心目標，精準控制行銷費用。隨著線上廣告成本的持續上升，公司將更專注於深化既有通路的滲透率，並強化單點藥局市場的經營，力求將實體通路營收佔比由30%提升至40%。在穩健成長的基礎上，火星生技目標於2025年創造獲利，並計劃於 2025年下半年正式啟動 IPO 規劃，加強未來的市場競爭力。