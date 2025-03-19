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2025智慧城市展／中保科三大商機吸睛

經濟日報／ 記者黃淑惠邱馨儀／台北報導
2025智慧城市展開展，副總統蕭美琴（左三）參觀中保科技集團展區，中保科副董事長林明昇（左四）接待。記者曾吉松／攝影
2025智慧城市展開展，副總統蕭美琴（左三）參觀中保科技集團展區，中保科副董事長林明昇（左四）接待。記者曾吉松／攝影

2025智慧城市展昨（18）日開展，中保科技集團是全場焦點，大秀AI無人機、機器人新科技，瞄準低空經濟、智慧停車、智慧照護三大商機。

其中智慧停車服務耕耘有成，全台有16個縣市採用中保科（9917）的智慧停車服務，今年有更多案子在洽談；智慧城市防災則是未來成長的新動能，全年業績成長幅度可望優於去年，有機會再創新高。

中保科技集團此次大秀最新的無人機應用與智慧停車解決方案，吸引上千名民眾體驗未來科技的魅力，副總統蕭美琴更到場體驗無人機巡防的AI巡防實境應用，由中保科技集團董事長林建涵與副董事長林明昇接待；台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、嘉義市長黃敏惠等官員也帶隊參觀。

這次展會中，智慧停車系統是最受關注的亮點之一。中保科技集團守護城市安全，也積極落實ESG，林建涵表示，這幾年旗下關係企業國雲停車積極打造具有城市美學的智慧停車服務。集團配合政府推動智慧城市無紙化、無現金政策，利用AI科技與雲端整合，不僅節能環保、省人力，更提升停車便利性。

林建涵分析，中保科設計的智慧停車系統相當先進，具備「影像辨識設備系統」，也就是智慧停車柱；當車輛停入車格時，系統會自動辨識車牌，並將資訊上傳至管理平台，完成線上開單。離場前只需掃描QRcode，就能輕鬆線上繳費，全程無紙化、無現金，現場展示高、中、低位及落地型等多款設備，可依環境需求選擇適合的款式。

為協助企業、商家降低營運成本，中保科特別研發這項結合AI影像辨識、語音辨識及語音合成（對話內容）技術的「AI虛擬警衛」。

中保科還舉行多場論壇，包括台北市資訊局長趙式隆、台大土木工程系教授張學孔、台中交通局長葉昭甫等人出席，探討AI驅動的智慧城市發展與停車管理新視界。

AI 中保科 智慧城市

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