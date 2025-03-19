2025智慧城市展／遠傳端出智靈 AI 平台

遠傳電信（4904）積極布局數位、淨零雙軸智慧解決方案，除在台灣推動淨零城市、數位賦能的實績亮眼，智慧醫療及交通號誌不斷電系統也前進海外市場。遠傳總經理井琪表示，透過AI賦能，強化智慧客服、智慧能源管理、智慧充電、智慧校園、智慧醫療、智慧製造、智慧城市，乃至於整個智慧國家。

「2025智慧城市展」昨（18）日登場，遠傳以「遠傳大人物 淨零永續生命力 數位轉型創商機」主題參展，井琪與企業暨國際事業群執行副總曾詩淵、資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民到場，大秀數位淨零雙軸轉型實績，副總統蕭美琴參訪遠傳攤位，井琪親自導覽。

井琪表示，「遠傳智靈」AI平台整合知識管理、場景應用、頻道通信及平台管理功能，已導入人力資源、法務、網路技術暨營運等部門，也協助集團關係企業、半導體廠商打造AI知識管理中心，未來要推廣至高科技、傳統製造、零售流通、金融、醫療等各行各業，加速產業AI化布局。

井琪說，遠傳打造「城市數位雙生平台」，結合電信大數據與3D GIS（地理資訊系統），強化智慧城市管理；也擴大智慧校園布局，「班班有冷氣」已導入5萬多間教室，現在推廣「班班好空氣」，並攜手中興大學合作「校園微電網」，用在校園監控、照明、停車場充電樁及儲能；與東海大學合作使用數位雙生技術，打造大數據校園；與淡江大學合作，成為全台第一個全雲端校園，未來更將結合淨零、數位雙生這些應用。

遠傳將擴大智慧充電、智慧校園等布局，攜手新竹市交通處布建300支電動車充電樁，打造全台充電服務密度最高的公有停車場。

海外部分，井琪表示，交通號誌不斷電系統已協助日本客戶引進日本防災市場，智慧醫療前進帛琉及印尼市場。

展望未來，井琪說，遠傳主打智慧醫療、智慧城市、數位轉型及電信的SI等四條龍應用。