快訊

比特犬咬傷人…呂秋遠：飼主最需要反省 狗不適合再還給他

凍番薯！新竹關西4.2度 明晨前仍寒冷 高山有降雪機會

川普與普亭通話 白宮：雙方同意俄烏針對能源和基礎設施停火

華航雙引擎熱轉 挹注獲利動能

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

華航（2610）全球航網綿密，橫跨歐、亞、美及大洋洲等192個航點，目前有客機66架及貨機17架，近年積極布局北美及歐洲市場後，今年瞄準亞洲復甦及轉機市場需求，第2季全面強化客、貨運航網布局，兩大引擎同時啟動，成為推升今年營收、獲利成長新動能。

華航集團2月合併營收160.37億元，是歷年同期次高。2月客運收入100.93億元，東京、札幌以及首爾載客率皆達九成以上，日韓旅遊需求將持續暢旺整個雪季。華航2月貨運收入45.2億，年增23.67%。

華航是國內航空貨運龍頭，華航777F貨機今年10架將全數到位，有助營運成長動能；華航持續健全整體航網布局，2月開闢北美貨運新航點加拿大多倫多，擴展貨運版圖，衝刺業績，靈活運用貨運機隊與完善服務，站穩台灣航空貨運領先地位。

華航瞄準4月起國人最愛的櫻花季旺季，預估東京、大阪、沖繩、南韓釜山等訂位可逾九成。貨運方面，因應各地出口貨量改變，配合調整區域線航網，關注國際市場動態，優化貨源組成，努力維持高單位收益，以保持貨運亮眼營運成績。

考量全球客運市場需求變化，華航將於3月30日起陸續增加台北 （桃園）往返高松、鹿兒島、首爾、釜山、維也納、雅加達、胡志明市等航班，提供更多航班；台北（桃園）-廣島則是優化航班時間，旅客更有彈性安排旅遊。

布局 營收 華航

延伸閱讀

台南參加北美海鮮博覽會 主推虱目魚估接單3600件

棒球／陳偉殷光榮引退 華航伴飛十載感謝其付出

影／陳偉殷名古屋巨蛋引退返台 百名小球員熱情接機

出身基層空服員、機師！華航新董座高星潢40年資歷完整 如何布局拚續高峰？

相關新聞

貸款難！北市銀行授信額度下滑 「這群人」成房市申貸主力 … 專家：新青安核貸成數最高

去年中央銀行第7波限貸令後，民眾購屋規模下滑。

華航添戰力 迎千億交機潮 新機隊2029年起交付

疫後全球航空業復甦，新機成為新一輪競爭勝出的重要關鍵，華航2025年開始迎來千億元級交機潮，同時超前部署，已訂購20架旗...

華航雙引擎熱轉 挹注獲利動能

華航全球航網綿密，橫跨歐、亞、美及大洋洲等192個航點，目前有客機66架及貨機17架，近年積極布局北美及歐洲市場後，今年...

2025智慧城市展／遠傳端出智靈 AI 平台

遠傳電信積極布局數位、淨零雙軸智慧解決方案，除在台灣推動淨零城市、數位賦能的實績亮眼，智慧醫療及交通號誌不斷電系統也前進...

2025智慧城市展／中保科三大商機吸睛

2025智慧城市展昨（18）日開展，中保科技集團是全場焦點，大秀AI無人機、機器人新科技，瞄準低空經濟、智慧停車、智慧照...

麗嬰房在陸將採輕資產

麗嬰房昨（18）日被打入全額交割股，董事長林柏蒼昨日表示，麗嬰房不會退出中國大陸市場，但大陸市場將採取輕資產模式，聚焦品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。