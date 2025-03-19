華航雙引擎熱轉 挹注獲利動能

華航（2610）全球航網綿密，橫跨歐、亞、美及大洋洲等192個航點，目前有客機66架及貨機17架，近年積極布局北美及歐洲市場後，今年瞄準亞洲復甦及轉機市場需求，第2季全面強化客、貨運航網布局，兩大引擎同時啟動，成為推升今年營收、獲利成長新動能。

華航集團2月合併營收160.37億元，是歷年同期次高。2月客運收入100.93億元，東京、札幌以及首爾載客率皆達九成以上，日韓旅遊需求將持續暢旺整個雪季。華航2月貨運收入45.2億，年增23.67%。

華航是國內航空貨運龍頭，華航777F貨機今年10架將全數到位，有助營運成長動能；華航持續健全整體航網布局，2月開闢北美貨運新航點加拿大多倫多，擴展貨運版圖，衝刺業績，靈活運用貨運機隊與完善服務，站穩台灣航空貨運領先地位。

華航瞄準4月起國人最愛的櫻花季旺季，預估東京、大阪、沖繩、南韓釜山等訂位可逾九成。貨運方面，因應各地出口貨量改變，配合調整區域線航網，關注國際市場動態，優化貨源組成，努力維持高單位收益，以保持貨運亮眼營運成績。

考量全球客運市場需求變化，華航將於3月30日起陸續增加台北 （桃園）往返高松、鹿兒島、首爾、釜山、維也納、雅加達、胡志明市等航班，提供更多航班；台北（桃園）-廣島則是優化航班時間，旅客更有彈性安排旅遊。