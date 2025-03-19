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華航添戰力 迎千億交機潮 新機隊2029年起交付

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
中華航空。 聯合報系資料照
中華航空。 聯合報系資料照

疫後全球航空業復甦，新機成為新一輪競爭勝出的重要關鍵，華航（2610）2025年開始迎來千億元級交機潮，同時超前部署，已訂購20架旗艦廣體客機，新機隊預計2029年開始交付。

華航準備好銀彈準備迎新機，2025年新機加入後將增添營運新動能；全球航空客運市場2025年續旺，波音和空中巴士兩大飛機製造商近年交機頻頻延誤，現在訂新機的交機時間要到2030年，華航先前已訂機的新機開始交機，全球競爭力浮現，隨著新機交付，有機會在新一輪的競爭中脫穎而出。

華航先前規劃全新24架787長程機客機將在2025年開始交機，新機加入有助於華航加開北美航線，成為推升營運成長的重要成長動能。

此外，華航還將引進十架空中巴士A350-1000客機、十架波音777-9客機及四架777-8F貨機，預計將斥資約3,850億元，新機隊預計2029年開始交付，將投入北美與歐洲長程客運及貨運航線，新機加入可提升全球競爭力。

華航新機隊引進計畫，有助精進客貨運服務，強化整體營運效益，尤其全球力推節能減碳，新機隊更符合國際潮流，有助華航永續經營，新航機優異的節油效益表現，估可較前一代機型減少約25%燃油消耗與碳排放量，實踐環境友善的飛行，共同邁向2050淨零碳排的永續發展目標。

華航指出，考量到後疫情時代消費者對高艙等的需求，新機隊將延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙等三種艙等配置，將帶來更寬敞舒服及安靜的飛行環境，同時提供更多的豪華商務艙座位。

A350-1000將配備先進電子窗簾設備，提供卓越的遮光效果；777-9有更高的天花穹頂設計，優化的機艙空氣系統及動態LED情境燈光，讓長途旅行更放鬆舒適。

華航因應AI、電商等需求穩健成長，強化貨機機隊布局，新購四架777-8F貨機將與現役777F主力機隊共同營運；新一代777-8F貨機在營運及調度上具有更靈活的優勢，有利貨運人員作業效率，並有效降低貨物碰撞的風險，發揮整合機隊的綜效優勢。

空中巴士 航線 華航

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