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麗嬰房在陸將採輕資產

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

麗嬰房（2911）昨（18）日被打入全額交割股，董事長林柏蒼昨日表示，麗嬰房不會退出中國大陸市場，但大陸市場將採取輕資產模式，聚焦品牌管理與電商渠道，目標2025年底完成市場瘦身，未來僅保留體驗店與旗艦店。

另外，麗嬰房將透過水平與垂直擴張強化台灣市占率，同時看好東南亞市場的高出生率與中產階級崛起，將擴大和當地電商合作，以尋找新機會。

麗嬰房也有意利用桃園的房地產資產發展第三方物流，並活化大陸資產。東南亞市場包括泰國、印尼、馬來西亞持續以輕資產方式進軍，專注電商和批銷。林柏蒼認為，企業轉型是大工程，需要四到五年時間，目前已進行一半，預計最快在2026年實現營運轉折，本業將露出曙光。

林柏蒼坦言，麗嬰房在大陸的困境有三，一是少子化，市場愈來愈小；其次是當地環境競爭，從本土品牌到快時尚，不斷有品牌加入，生意愈來愈難做；第三是大陸近年消費力低迷，出現消費降級的現象，甚至不肯花錢，麗嬰房必須重新評估大陸市場策略，改以輕資產模式運營，專注品牌管理與電商通路，以降低營運成本並提升獲利能力。

麗嬰房在大陸鼎盛時期有近2,000家店，目前不到當年的十分之一。林柏蒼說，三年前開始執行閉店瘦身計畫，期間產生不少費用是本來就預想的到，公司因累積虧損成為全額交割股是轉型的陣痛期，但會透過橫向與縱向策略擴大台灣市占，同時透過資產活化、開發新市場及新事業，尋求翻身契機。

東南亞 電商 麗嬰房

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