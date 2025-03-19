古書今贏／人際互動 保持微妙距離

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身為上層端正自律，姿態不必高高盛氣凌人，樂意關愛指導部屬，不必和稀泥，就能受到部屬敬仰，做到平易近人。

魯莊公11年，西元前863年，宋國南宮長萬領軍作戰失利，在乘丘之役成為魯國俘虜，被釋放回國，宋閔公和南宮長萬因為過從甚密，說話從來都是百無禁忌，開玩笑說：「以前我尊重你，現在你是魯國的俘虜，以後我不用尊敬你了。」

在這之前，大夫仇牧經常在私下勸諫閔公：「君臣相處要彼此尊敬，不要亂開玩笑，以免輕慢無禮變成悖逆。」

閔公根本無所謂，某次和長萬比賽擲戟輸了，宮人（不識相）紛紛誇獎長萬，閔公微有妒恨，兩人對賭時，長萬連輸五局被罰酒五斗，氣到不講話。

剛好周天子派使臣通報新王繼位，閔公準備派使者道賀，長萬自動請命，再度被嘲諷：「宋國就算沒人，還沒到要派俘虜出使的地步。」這段話引來哄堂大笑，讓長萬聽了非常不爽。

某次宴席上，兩人發生衝突，失去理智的南宮長萬，在暴怒下殺死閔公，出宮時殺死阻攔的仇牧，一不做二不休，接著殺了太宰華督，改立宋子游為君。

宋國公族蕭叔大心向曹國借兵平叛，南宮長萬兵敗逃到陳國，被灌醉送回宋國被判醢刑。這都是因為宋閔公和南宮長萬平常相處沒大沒小，高興的時候都沒事，一戳到短處翻臉不認人的結果。

所以當部屬的人，受到尊重禮遇，應該自律努力，絕不得寸進尺傲慢上層，或有恃無恐欺凌同事，以免引發怨恨。

《晏子春秋．內篇雜下第六》齊景公聽說晏子住在菜市場，居家狹窄潮濕吵鬧，大概覺得面子掛不住，首相大臣怎麼可以住在如此不堪的地方，實在有傷國體。於是強迫某地百姓搬家，特別修繕為晏子蓋新房。

晏子不想辜負君恩，更不願意擾民，簡單入住意思意思，旋即讓出新居給原來住戶，照樣搬回舊屋。

景公為了表示心意，再度以朝夕可以請益為理由，要晏子搬到通風乾燥明敞近皇宮處，晏子婉轉拒絕景公：「現在住的是祖宅，自己常覺得慚愧沒資格繼承，怎麼好意思搬家？再者，住的地方離市場近，買東西很方便，實在不希望麻煩別人造成困擾。」

晏子謙虛表示，自己沒有景公想的那麼好，根本做不到不犯錯，如果非要他搬家，一定會把事情搞砸，等於是故意疏遠，希望景公不要為難自己，這件事算了吧。

主管和部屬相處，雖然工作契合日久生「情」，過從甚密容易造成角色混淆，雙方保持微妙距離，既擁有自我空間，又能長遠恆久，不會日久生厭。