智慧經營／阿爾發投顧董事長陳志彥 做大機器人理財市場

機器人是當今AI熱門議題之一，阿爾發投顧在2017年創立以來，早就設定以機器人理財為主軸；阿爾發投顧董事長陳志彥創業一路走來：「如果某件事情的重要性毋庸置疑，即使全世界都不站在你這一方，依然得堅持下去。」

科學化研判 財富管理加分

20多年前加入花旗銀行的財富管理部門，成為全台灣第一批做財富管理的人員之一，體悟到財富管理應當是擴增財富資產，但2008年金融海嘯衝擊，客戶資產出現縮水，感受到過往財富管理銷售金融機構以高利潤金融商品為主，未必適合每位客戶。

2011年，陳志彥接觸到國外機器人理財機制，了解機器人理財打破理財專員制度的迷思，不以銷售高利潤商品為主，而以客戶資產規模收取管理費，現今趨勢的機器人理財採用內含管理費極低的ETF，並且採用科學且規律的投資。

經營全台最特別的一家證券投顧公司，阿爾發投顧員工早上不用盯著股市盤勢，有一半以上員工的工作是進行系統開發，透過金融科技運作，讓機器人理財有其標準作業程序，其演算法組合是根據每個人不同資產及需求，個別進行資產配置。

「飛機遇到亂流卻不恐慌，因為機長會指引領航。」機器人理財即是如此，俄烏戰爭爆發迄今，阿爾發投顧機器人理財系統先前已建議避開俄羅斯等資產配置，在成熟國家遇震盪加碼的做法，證實有科學化研判指引，對財富理財的助益很大。

透過機器人理財並非找黑馬股，而是建立資產配置投資規劃架構，做好資產財富健檢，以中長期投資來累積財富增長，不需要常常透過交易的短期周轉找尋飆股。

全球透過機器人理財已是趨勢，使用者平均投資金額業逐年增加，可透過薪資帳戶建議配置投資比例之外，使用廣度也開始結合保險、信託等，進行傳承規劃，尤其是AI竄起後，財富管理機構必須有機器人理財服務，否則競爭力下降。

擴大產品線 瞄準ESG主題

基富通證券2024年歡慶八周年時，宣布與阿爾發投顧合作推出「好享Check基金健檢」服務，協助國人長期理財規畫。這即是阿爾發投顧嵌入式金融的代表作，透過金融專業機構的互相合作，串聯API，讓投資人可於基富通平台了解個人基金的投資概況，包括資產分布、股票和債券的比例、主要投資區域與產業，以及前十大投資標的等，進而根據個人的風險承受度來調整投資配置。

步入金融科技時代，阿爾發投顧可以跟各種金融機構合作，也跟很多金融平台合作，透過嵌入式金融，運用線上工具或手機App即可採用機器人理財。

阿爾發投顧作為金融科技新創公司，除每年11月受邀參加新加坡金融科技展，在高雄成立的金融科技創新園區也邀請阿爾發投顧進駐，短期隨金融機構愈來愈開放合作意願，也開始跟很多金融平台合作；也逐漸擴展產品線，增加法人客戶，今年重點以ESG為主，提出綠色金融解決方案。中期尋找與國外合作機會之外，也規劃要再在創新板申請IPO掛牌。

機器人理財的資產規模在日本是新台幣1,600億元、新加坡800億元、香港是400億元，台灣僅百億規模，雖然起步較慢，但陳志彥有信心隨著AI盛世到來，機器人理財風潮也將到來。