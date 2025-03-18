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冠軍建材參與「2050淨零城市展」推動淨零建築解決方案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
「2050淨零城市展」展覽，冠軍建材將重點放在「科技節能石＋節能外牆乾掛工法」、「科技節能石＋屋頂隔熱節能系統」兩大創新解決方案，幫助建築業共同邁向淨零未來。冠軍建材提供
「2050淨零城市展」展覽，冠軍建材將重點放在「科技節能石＋節能外牆乾掛工法」、「科技節能石＋屋頂隔熱節能系統」兩大創新解決方案，幫助建築業共同邁向淨零未來。冠軍建材提供

冠軍（1806）18日起參與由國家發展委員會與台北市電腦商業同業公會共同主辦的「2050淨零城市展」，該展覽今自18日至21日在南港展覽館2館4樓S區盛大舉行；這次內政部特別籌劃「淨零願景館」，展示其在淨零建築、老宅延壽、社會住宅、淨零綠徑（自然碳匯）及永續國土等領域的政策與推動成果。

而冠軍建材將於「淨零解方產業專區」展出，攜手產官學研界，共同推動建築智慧淨零雙軸轉型。

本次「2050淨零城市展」展覽共設置五大主題展區，涵蓋內政部淨零政策、淨零建築、永續國土、淨零綠徑（自然碳匯）及淨零解方，全方位展示台灣在建築智慧淨零雙軸轉型的努力與進展。

冠軍建材做為建材產業的指標廠商，將在「淨零解方產業專區」展示多項創新節能減碳技術與解決方案，希望為社會住宅、都市更新及老舊建築翻新，提供最佳實踐手法與案例。

冠軍建材致力於推動節能減碳與ESG永續發展，本次「2050淨零城市展」展覽將重點呈現兩大創新解決方案，幫助建築業共同邁向淨零未來，同時提供超過55%再生綠建材多元產品組合，提供打造淨零建築最堅強的後盾，對於新建物或是既有老舊建物，都有好的節能解決方案。

冠軍建材表示，解方一，「科技節能石＋節能外牆乾掛工法」，此工法榮獲內政部建築研究所高性能節能綠建材認證（熱傳透率U值1.69），室內可有效降溫四度C，冷氣用電可減少24%~36%、住宅類總耗能4.8%~7.2%、辦公類總耗能12%~18%。

另外透過專利五金扣件，通過TAF帷幕牆17級風雨試驗及SGS拉拔測試與50公斤吊袋衝擊試驗，安全強度高，此種工法與傳統石材相比，輕量化達二分之一、費用節省約三分之一以上；與傳統二丁掛相比，施工效率更高，省時又省工。

冠軍建材指出，解方二，「科技節能石＋屋頂隔熱節能系統」，運用科技節能石搭配架高工法，屋頂有效隔絕90%熱傳導，架高15公分樓板、降溫達15度C以上。

此工法符合高性能節能綠建材標準（U值0.71）及循環經濟理念，磁磚可100%回收再利用達到零廢棄物，科技節能石抗UV耐候性佳，承載重量高達1,500KGF以上，適用於屋頂、空中花園、水池、中庭景觀、車道人行步道等多種場域。

冠軍建材表示，本次展出的科技節能石與節能外牆乾掛工法、屋頂隔熱節能系統，不僅有效提升建築能效，更為建築業提供永續發展的解決方案。

內政部 社會住宅

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