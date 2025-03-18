房價沒漲、租金漲！2024年雙北市這七區租金年漲幅逾一成
據實價登錄資料，2024年雙北市租金超過一成的行政區達七區，其中台北市內湖區以年漲幅達12.3%居所有行政區之冠，其次為南港、信義區均為10.8%漲幅。
新北市去年年漲幅最高的是板橋區、達14.7%，其次為中和區年增12%，三重、永和區租金年漲幅也各達11.9%、11.2%。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，內湖、南港兩處由於科技產業園區加持，為在地提供穩定的產業人口，讓當地租賃市場相當蓬勃，推升區域租金漲勢；而信義區為北市高房價區，區域商業機能成熟，且區域房價居高不下，讓信義區租金也獲得支撐、上漲力道。
賴志昶指出，新北市租金漲勢較明顯區，皆位於新北第一環行政區，其中集地段、交通、商業、生活等機能於一身的板橋區，本身屬於新北市房價的頂標，近年來區域房價漲勢明顯，讓租金行情也較有上漲空間。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，國內近期打房氛圍濃厚，整體房價未來較少看漲空間，但相對而言，雙北市各主要行政區，由於蛋黃區的優勢仍在，加上市場居住需求仍有待滿足，因此讓不少區域租賃行情較具抗跌性。
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