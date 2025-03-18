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華航伴飛十載 旅外棒球好手陳偉殷光榮引退

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航董事長高星潢(後排左)、資深副總經理陳奕傑(後排右二)及員工齊聚，共同祝福台灣棒球之光陳偉殷(中)榮退。華航提供
華航董事長高星潢(後排左)、資深副總經理陳奕傑(後排右二)及員工齊聚，共同祝福台灣棒球之光陳偉殷(中)榮退。華航提供

華航（2610）攜手逾十載的旅外棒球好手陳偉殷，今年 3 月正式於名古屋巨蛋球場引退，18日搭乘華航班機自名古屋返台，機長暖心廣播「謝謝偉殷對台灣棒球的貢獻，是台灣的驕傲」，華航董事長高星潢也在華航園區迎接陳偉殷載譽而歸，感謝其為台灣棒球的努力與付出，祝福陳偉殷迎向人生的新篇章。

華航與陳偉殷自 2013 年起合作，以最溫暖親切的服務陪伴征戰世界的每一段旅程，陳偉殷表示在旅外打拚期間，只要搭上華航班機就感受到來自家鄉的溫暖，雙方對於「家」的品牌理念高度契合。合作期間陳偉殷不遺餘力支持華航，曾參與 55 周年路跑、777 豪華經濟艙與 A350 廣告拍攝及宣傳、倫敦首航等活動。

陳偉殷數年來更是義不容辭參加公益棒球營活動，與華航一起走南闖北，陸續於台東、桃園、台中及花蓮等地推動棒球教育，培育基層球員，傳承經驗與運動精神，身體力行回饋社會，就像專注於每場比賽般，令人感佩。今日校方代表及學童們超過百人，也特地前往桃園機場接機表達謝意。

董事長高星潢特別致贈華航 777 紀念版模型機，慶賀陳偉殷職業生涯超過 20 年的輝煌紀錄，可謂「光輝二十，功成名就」。陳偉殷也感謝華航長期以來對台灣運動的支持，並鼓勵大家成功沒有捷徑，唯有持續努力，不斷挑戰自我，勇敢追夢，一起為台灣棒球創造更多可能。

華航重視國家體育發展，長年以實際行動支持台灣體育選手於世界體壇發光發熱，協助國家培養體壇人才，同時深耕社會公益，將持續攜手合作的體育選手推動多元公益運動營，期發揮企業影響力支持體育推廣，善盡企業社會責任。

棒球好手陳偉殷本月引退，今搭乘華航班機返台，機組人員熱情迎接，歡祝退休愉快。華航提供
棒球好手陳偉殷本月引退，今搭乘華航班機返台，機組人員熱情迎接，歡祝退休愉快。華航提供
華航與球星陳偉殷合作過數場公益棒球營，曾參與活動的校方代表及學員超過百人，今特地前來桃園機場接機祝賀其引退。華航提供
華航與球星陳偉殷合作過數場公益棒球營，曾參與活動的校方代表及學員超過百人，今特地前來桃園機場接機祝賀其引退。華航提供
華航地勤人員代表獻花致意，祝賀棒球好手陳偉殷載譽引退。華航提供
華航地勤人員代表獻花致意，祝賀棒球好手陳偉殷載譽引退。華航提供
華航與棒球好手陳偉殷合作逾十載，18日由董事長高星潢(右)特別致贈777紀念模型機， 祝賀光榮引退 。華航提供
華航與棒球好手陳偉殷合作逾十載，18日由董事長高星潢(右)特別致贈777紀念模型機， 祝賀光榮引退 。華航提供

華航 陳偉殷 體育

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