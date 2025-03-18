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台灣虎航董事長一職由總經理張明瑋暫代

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣虎航（6757）18日公告原來董事長陳漢銘辭任回到母公司華航擔任總經理後，台灣虎航董事長一職董事會決議暫時由總經理張明瑋暫代。

台灣虎航暫代的董事長張明瑋早期曾任華航客運行銷處協理、客運營業處專案協理、地勤服務處副總經理、企業發展室副總經理及日本地區處長兼東京分公司總經理等要職務，也是陪伴台灣虎航挺過疫情的大功臣，有豐富的實戰經驗，是暫時執掌台灣虎航董事長的合適人選。

台灣虎航去年全年營收164.23億元，年增31.7%，稅後純益27.72億，雙創歷史新高，每股稅後盈餘(EPS)6.16元，董事會同時通過擬配發現金股利4.89元、資本公積發放1.16元，總計每股配發6.05元股息；以18日收盤價88元計算，現金殖利率近6.9%，為台灣虎航第一年配息外也是近年國籍航空業之最。

台灣虎航 客運 董事長

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