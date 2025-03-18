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漢翔做無人機製造後盾 老董胡開宏樂觀看待未來商機

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「台灣無人機供應鏈大聯盟」主席、漢翔董事長胡開宏今表示，他觀察，大聯盟成立半年以來，在產官學研一起投入協助，以及漢翔做為製造後盾下，台灣的無人機製造能力已獲得大幅提升。記者黃寅／攝影
「台灣無人機供應鏈大聯盟」主席、漢翔董事長胡開宏今表示，他觀察，大聯盟成立半年以來，在產官學研一起投入協助，以及漢翔做為製造後盾下，台灣的無人機製造能力已獲得大幅提升。記者黃寅／攝影

「台灣無人機供應鏈大聯盟」主席、漢翔董事長胡開宏今天表示，他觀察，大聯盟成立半年來，產官學研共同投入協助，及漢翔作為製造後盾，台灣的無人機製造能力獲大幅提升，漢翔接單很多，已看到未來商機。

胡開宏說，無人機是不對稱作戰最有效的武器，因成本小不會有人傷亡，加上A I應用，戰果會非常好。他不諱言，俄烏停戰後，訂單受些許影響，但無人機已被各國視為「基本戰力」戰爭外的各種商業用途，前景看好。

在中國大陸和歐美都有很強的無人機製造能力下，他國為何要買台灣的產品？他說，這牽涉到成本問題，因台灣無人機便宜且功能好，當然要買，「跟歐洲比起來，我們的產品沒有問題。」

台灣優勢何在？他說，我們比較強的地方就是在晶片，比如說我們的台積電厲害，還有IC設計，加上還有漢翔的精密製造量產。以智飛等無人機製作公司而言，有國際大單來的時候，漢翔就是後盾，漢翔連飛機都造得出來，無人機當然更沒問題。

胡開宏說，單從外觀，台灣的無人機以往有點土法煉鋼，但現在從複材、外型到經過風洞試驗，加上電力光學/紅外線(EO/IR)系統，以及包括導控晶片等等，慢慢趨向一流。在參展和國際交流下，技術持續往上突破。

他樂觀表示，國家隊已成形，政府叫它無人載具，包含水面、水下。同時法規也鬆綁，成立無人機專家業務小組，規畫無人機投資策略路徑，並運用國發基金支持核心技術。未來希望軍民共規，軟體的部分經過數發部處理，在國家支持下，會發展的很好。

大聯盟 漢翔 無人機

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