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台新藥與印度Cipla公司就新藥APP13007簽區域合作協議

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台新藥（6838）18日宣布，該公司開發的眼部術後炎症和疼痛治療新藥APP13007，已與印度Cipla Limited簽訂獨家授權協議，Cipla將擁有在印度、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉、馬來西亞、緬甸、肯亞、奈及利亞、南非、阿根廷及哥倫比亞等11個國家，獨家商業化這款眼科手術後的炎症與疼痛治療之創新療法。

APP13007的活性成分為丙酸氯倍他索，為一超高強效皮質類固醇，採用台新藥獨家APNT®奈米微粒製劑技術。此配方是首款獲得美國FDA批准的眼科用丙酸氯倍他索產品，同時也是美國眼科市場15年來首次推出的新型類固醇藥物。

此創新製劑以簡單方便的給藥方式（每天兩次，持續 14 天）實現了快速和持續的炎症和疼痛緩解。在最近對100位美國眼科手術醫師的調查中，快速完全去除眼部疼痛（約80%的患者術後四天內完全無痛）及低不良事件發生率（低於2%）被認為是APP13007的促使他們處方這個藥物的主要因素。

台新藥總經理兼執行長許力克表示：「我們很高興能與Cipla這家享譽全球、備受尊敬的製藥公司合作。我們感謝他們對APP13007的認可，並願意將其納入其豐富的創新藥品組合中，期待攜手合作，將這款全新的療法帶給眼科手術患者，惠及更多病患群體。」

針對此次合作，Cipla全球營運長Mr. Achin Gupta表示：「與台新藥的合作對Cipla而言是重要的里程碑，這是我們在眼科領域的首份跨多區域授權協議，進一步彰顯我們致力於將尖端治療帶給全球患者的承諾。我們擁有APP13007在11個國家的獨家銷售權，期待藉此擴大患者對這項創新療法的可及性，並強化我們的眼科產品組合。我們期待憑藉Cipla強大的商業佈局，在術後眼部護理領域發揮深遠影響。」

Cipla的眼科部門專注於開發治療青光眼、乾眼症、眼部感染及視網膜疾病的療法與技術。此次與台新藥的戰略授權協議涵蓋預付款、里程碑式權利金及其他基於價值的合作條件。

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