潤泰新拿「台大周邊逾900坪都更案」 預計投資額27.5億元

潤泰新（9945）18日公告，擬開發台北市大安區都更合建案，土地面積預計約916.88坪，預計參與投入金額約27.5億元，合建分配比例為地主分配58%~63%、 建方分配37%~42%。

潤泰新指出，該案位於台大周邊，近辛亥路溫州街口，基地面對公園，但該案尚在都更整合中，目前設計尚未完成，未來將以中小坪數之房型進行規劃。

潤泰新近年積極參與都更合建領域，潤泰新指出，公司向來保守經營，布局都會以雙北為主，由於注重風險，因此都會選擇交通便利性高的地區，加上公司司多年來已創造良好口碑，購屋者回購率甚至超過四成，所以很多地主喜歡找潤泰新合建，會持續積極評估精華地段都更改建案，也會參與各大捷運聯開案、公辦都更案等，推案步調不會放緩。

產品規劃上，潤泰新指出，房市中小坪數已經成為主流，公司產品規劃會以自住為主，此外，對房地產是樂觀看待，主要是仍有剛性需求，市場愈是不景氣時，反而愈能突出產品、品牌的競爭力。

針對此次潤泰新參與之都更案，住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，當地新案價碼平均在單坪150萬元左右，有商圈、捷運、台大等地段知名度，也預期後續開案價碼可以此水準，甚至因為建商品牌而再往上走也不為過，畢竟有首都與精華區域效益，不過因為較少200萬單價的豪宅案帶動，且也多有中古舊宅，可能是稍微遺憾之處，未來或許開發小宅，在主流產品與學區租屋、投資效益可彰顯，能夠增強價量表現，為不明確的房市增添個案暖意表現。