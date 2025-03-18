中保科大秀AI無人機、機器人新科技 布局智慧停車服務耕耘有成

中保科（9917）集團於18日在南港２館智慧城市展盛大展出。副總統蕭美琴更親自體驗無人機巡防的AI巡防實境應用，中保科展區同時也吸引了台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、嘉義市長黃敏惠等政府首長帶領團隊蒞臨參觀。此次展出不僅大秀最新的無人機應用與智慧停車解決方案，更吸引了上千名民眾前來體驗未來科技的魅力。論壇邀請了多位重量級嘉賓，包括臺北市資訊局局長趙式隆、台大土木工程學系教授張學孔、台中交通局局長葉昭甫及高雄交通局副局長劉建邦，共同探討AI驅動的智慧城市發展與停車管理新視界。

在展會中，智慧停車系統成為最受關注的亮點。中保科技集團不止守護城市安全也積極落實ESG，中保科技董事長林建涵表示，「這幾年我們旗下關係企業國雲停車也積極打造具有城市美學的智慧停車服務。我們配合政府推動智慧城市無紙化、無現金政策，我們利用AI科技與雲端整合，徹底改善傳統耗時費力的人力開單作業，不僅節能環保、省人力，更提升停車便利性」。

林建涵分析具備「影像辨識設備系統」，也就是智慧停車柱。當車輛停入車格時，系統會自動辨識車牌，並將資訊上傳至管理平台，完成線上開單。離場前只需掃描QRcode，就能輕鬆線上繳費，全程無紙化、無現金！現場展示高、中、低位及落地型等多款設備，可依環境需求選擇適合的款式。

中保科展示了多項創新技術，包括AI巡檢機器人與跨樓層物流機器人，這些技術不僅提升了場域安全管理效率，更為企業提供了高效、安全的物流解決方案。AI巡檢機器人透過即時影像辨識技術，能夠精準偵測異常狀況並即時告警，適用於大型場域如企業總部、商場及倉儲，大幅減少人力負擔。而跨樓層物流機器人則整合了電梯控制系統，提供跨樓層與跨棟的物流配送服務，特別適用於醫療院所與智慧倉儲，提升物流效率與安全性。