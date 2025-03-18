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房市壓力較大地區 這兩地成為行庫總量控管目標

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
政府打炒房措施發威，大型行庫對部分地區關注集中度風險。本報資料照片
政府打炒房措施發威，大型行庫對部分地區關注集中度風險。本報資料照片

央行第7波打炒房措施發威，房市在各地區的價量開始陸續出現下行變化，其中，包括新北市、桃園、台中、高雄、台南都已陸續看到量縮價跌，而在新北市，以淡水、新莊兩地，大型行庫尤其關注集中度風險，已對分行下達指令對這二地的業務量必須設控，以免發生集中度過高，使授信風險增加。

除了淡水原本供給量就過大引起行庫警戒之外，已有大型行庫要求新莊重劃區必須要設定總量管制的面積，以免風險過度集中在該地區，擴大銀行的不動產授信風險。

此外，出乎意料的是儘管央行打炒房，但建商的推案量卻越推越高，329檔期推案量接近3800億再創新高，對此土銀高層說明原因指出，央行已限期建商購地之後在18個月的期限內必須動工，而且不推案，成數馬上就被收回4成，另外房市管制至少也還有1、2年，因此，即使景氣不好，但建商也只能邊建邊售看能賣多少。

不過，目前已有建商願意讓利。土銀高層分析，建商倘若當時以較低成本取得土地，例如5年前就取得，則較有讓利空間，但倘若是高價取得土地，就較難讓利，不過高層也認為，建商撐3、4個月之後應該會有讓利的空間，

房價下跌時，建商對買方的交屋也的確較困難，買方也會找各種理由要求建商在交屋時再打折，此時建商若是土地是很早期取得的，會願意大約在5%至10%的空間讓客戶議價，例如一坪50萬，如果有5%至10%的讓利，就約當一坪造價的三分之一了。

央行 建商 炒房

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