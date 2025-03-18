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守護兒童！保誠人壽去年捐助家扶基金會逾190萬元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

身為台灣第一家也是唯一長期持續關注兒童保護的壽險公司，保誠人壽攜手家扶基金會邁入第26年，持續透過「星願娃公益計畫」、「真材食學食育計畫」為弱勢兒童與家庭提供支持。2024年，透過內外部募款，捐助家扶基金會逾190萬元，總累計捐款金額超過1億6,000萬元，助力兒童保護、心理創傷復健與建立健康飲食觀念，為守護兒童盡一份心力。

保誠人壽總經理王慰慈表示，「保誠人壽相信，企業應積極承擔社會責任，為社會帶來正向影響。因此，我們長期投入ESG相關行動，並致力打造關懷社區、促進社會福祉，實踐回饋社會的承諾。在兒童保護領域，我們長期攜手公益夥伴家扶基金會，透過具體行動幫助弱勢兒童遠離風險、重建心理健康；協助這些兒童及其家庭學習健康的飲食選擇，為他們提供安全且有希望的成長環境。我們深信，兒童的安全與福祉是社會永續發展的基礎，這不僅是對未來世代的投資，更是企業為社會創造正向循環與幸福能量的關鍵。」

保誠人壽自2001年起推動「星願娃公益計畫」募集員工、保戶及社會大眾的愛心捐款，捐贈予家扶基金會，用於諮商輔導及兒童保護服務等計畫，協助受創兒童重建心理健康。26年來．該計畫已援助建置全台21間彩虹屋(含2間庇護所)、提供14輛兒童保護車，幫助超過33,000名兒童遠離暴力陰影。

根據2023年衛生福利部統計，全國兒少通報事件已超過12萬件，其中兒少遭家長不當對待事件相較於前一年成長7%，有鑑於此，2024年的星願娃公益計畫以「以愛相伴，傷痛不再」為號召，攜手家扶基金會提倡「正向教養」，以尊重、理解和溝通為核心的育兒方式，取代體罰與暴力等不合宜的管教。同時，透過內外部募款，持續協助家扶幫助未來的主人翁。為回饋社會，去年聖誕節前夕，保誠人壽也特別邀請台北及南台中家扶中心的親子一起參與電影包場活動，讓愛在歲末年終之際溫暖蔓延。

在現今外食頻繁的生活型態下，營養不均往往是其中被忽略的隱憂。為此，保誠人壽自2020年起攜手家扶基金會推動「真材食學食育計畫」，透過食育講座、實作課程及營養教育，幫助弱勢兒童與家庭建立健康、安全的飲食觀念。至今，「真材食學食育計畫」已在全台舉辦46場講座，幫助近1,800位親子認識如何均衡飲食，為孩子的身心健康打下穩固基礎，讓他們擁有更幸福的成長旅程。

此外，保誠人壽的「企業好田」一日農夫志工活動，將志工於春天插秧的稻米在秋天收成後，捐贈給台東家扶中心扶助的300個弱勢家庭，以無毒無農藥的友善栽種方式來保護環境同時，透過倡導原型食物的健康飲食概念，持續傳遞愛心，延續善的循環。

保誠人壽積極呼應聯合國永續發展目標第三項「健康與福祉」(SDG3)，致力確保及促進各年齡層健康生活與福祉，並透過與非營利組織的合作，結合專業資源，為弱勢兒童提供更堅定的支持。除了關注弱勢兒童的心理健康及飲食安全，保誠人壽也於2024年首度推動網路安全計畫，針對7-12歲兒童提供數位素養與網路安全教育，希望更全面地照顧兒童安全福祉。放眼未來，保誠人壽將持續攜手社會大眾，透過具體行動，讓每一位孩子都能在安全、健康的環境中快樂成長，讓溫暖延續到更多孩子的生活中。

家扶基金會

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