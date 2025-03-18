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雲豹能源轉投資EQUICK 聯手日本Mizuno推動永續移動

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源轉投資智慧電動單車品牌EQUICK ，聯手日本百年運動品牌 Mizuno，展示結合 AIOT 科技與綠色出行的電動自行車概念款。左起為雲豹能源總經理趙書閔、永續長暨發言人張建偉、副總經理譚宇軒、EQUICK創辦人張士緯合。圖／雲豹能源提供
雲豹能源轉投資智慧電動單車品牌EQUICK ，聯手日本百年運動品牌 Mizuno，展示結合 AIOT 科技與綠色出行的電動自行車概念款。左起為雲豹能源總經理趙書閔、永續長暨發言人張建偉、副總經理譚宇軒、EQUICK創辦人張士緯合。圖／雲豹能源提供

雲豹能源（6869）轉投資智慧電動單車品牌EQUICK ，於今 (18)日聯手日本百年運動品牌Mizuno，跨界推動永續、運動、時尚的生活態度，展示結合AIOT科技與綠色出行的電動自行車概念款。

這場跨國合作結合雲豹能源在綠能領域的技術實力、EQUICK 的創新智慧設計，以及Mizuno深厚的運動時尚傳承，展現低碳產業國際化的重要意義，推動永續移動新風潮。

雲豹能源近年為達成淨零碳排，透過併購、投資和合資等不同模式，不斷學習新技術、佈局多元低碳、循環經濟領域。自2024年轉投資智慧電動單車品牌 EQUICK以來，突破了減碳數據整合的限制，並結合「自發自用綠電、智慧儲能與高效節能技術」，創新開創低碳交通新模式，推動永續價值的實踐。

雲豹能源總經理趙書閔表示，EQUICK與日本百年運動品牌Mizuno的聯手，不僅提升電動自行車層次，更是集團拓展全球永續市場的突破性進展。未來我們將深化 EQUICK 在再生能源、企業減碳領域的應用，結合集團太陽能、儲能與綠電交易優勢，開發更多低碳交通與能源整合方案，協助企業實現減碳目標，推動低碳產業全面升級。

EQUICK 以輕量化與高效能著稱，車架內嵌智慧晶片如同單車大腦，能根據地形與騎乘習慣自動調整動力、變速與助力，並透過無線傳輸技術連接前輪動力系統，取代傳統線控，打造僅8公斤的簡潔車身。採用全台首創 Type-C 充電與磷酸鋰鐵電池，續航力達70公里。其卓越性能與時尚設計贏得國際青睞，2024年拿下巴黎世家訂單，成為時尚新星。未來EQUICK 與 Mizuno的合作不排除在日本進行生產、製造與技術開發，推動全日本最輕的 E-Bike，進一步實現技術創新與市場布局。

日本 運動 雲豹能源

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