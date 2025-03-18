東元2025智慧城市展推ESCO能源服務主題 助企業深度節能

東元電機（1504）於2025智慧城市展中以「能源服務ESCO：智慧城市最佳用電解決方案」為主題，展示如何透過創新的能源服務模式協助企業實現深度節能，推動綠色轉型。董事長利明献表示，東元積極響應政府政策，並通過ESCO能源服務提供全面解決方案，幫助企業降低碳排放、提高能源使用效率，攜手邁向永續未來。

根據國際能源署（IEA），能源效率被視為「首要能源」，高效節能不僅能減少能源消耗和溫室氣體排放，還能降低企業成本。東元運用ESCO模式，針對高排放企業、醫院、學校、旅館及大型購物中心等智慧城市應用場域，提供一站式節能服務。該服務涵蓋五大步驟，包括AI溫室氣體盤查、動力系統智慧節能、智慧空調深度節能、虛擬電廠及智慧能源管理，根據企業需求量身打造最具成本效益的節能計畫，讓客戶真切感受到東元一站式服務的價值。

東元集團關係企業東訊公司推出的AI高科技溫室氣體盤查解決方案（AI-CNm）協助企業精確執行碳盤查，該技術透過AI辨識生成準確的盤查清冊，確保數據的可靠性，並提供智能化告示板以掌握碳排熱區、碳排資訊及用電狀況，協助企業有效減排。至今，東元已協助105個經濟部轄下單位及25,000家中小企業完成碳盤查並取得認證。

在智慧節能方面，東元利用智慧控制和感測數據分析實現40%以上的節能減碳效果，結合智慧電表、壓力計和流量計實時監測能效，提供企業節能績效的驗證。

總經理范炘指出，目前東元國內合作案件已超過百件，包括協助PCB龍頭製造商實現13%的節電率、伺服器機殼大廠沖床設備節能改造達50%、電子零件供應企業的空調和照明節電分別為13%和5%、自行車全球總部透過電能和空調數位管理節省30%用電、大型醫療集團使用永磁直驅高效冷卻水塔節能63%（年節電72萬度）。除了去年與臻鼎集團簽訂MOU外，東元還計畫供應電子相關領域及國內造紙廠的需求。

在智慧空調方面，東元團隊可透過節能診斷整合多台冰水主機進行系統群控，提供客製化方案，同時實現省電和減碳。尤其是引入AI技術的冰水機，預計能再提升10%-12%的節能率，這些技術可廣泛應用於工廠、數據機房及醫院等不同場域，助力企業邁向永續發展。

東元於湖口廠建立首座虛擬電廠示範中心，整合太陽能發電、儲能系統和能源管理系統（EMS），並導入綠電交易功能，實現能源創新、儲能及交易的整合應用。透過需量反應、尖離峰負載管理及離網供電技術，東元展現了在能源轉型方面的實力與願景。

此外，東元的「AIoT物聯網一站式平台」提供全方位的能源管理與設備智慧監控解決方案，幫助企業輕鬆實現高效節能與智慧運營。通過數據可視化技術，管理者隨時能掌握能源及設備狀況，提升決策效率。