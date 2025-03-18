中鋼開漲盤 同時宣告將對電磁鋼片提出反傾銷制裁

中鋼（2002）18日開出的4月以及第2季盤價上漲態勢擴大，令市場信心大增，中鋼並強調，將再針對有傾銷疑慮的鋼品，如電磁鋼等提出必要的貿易救濟措施，以導正鋼鐵交易秩序；據信，目標已經鎖定來自南韓的低價傾銷電磁鋼捲。

中鋼指出，各國強化防堵中國大陸低價鋼品蔚為風潮，如越南、南韓、印度、墨西哥等國對大陸鋼材展開反傾銷措施。國內財政部關務署在3月11日公告對中國大陸產製進口熱軋正式立案展開調查。

由於台灣鋼市出現很多不合理的量價關係，主要都來自中國大陸，政府立案後，未來可能進一步課徵反傾銷稅率，希望能讓市場正面發展。