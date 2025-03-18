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ChargeSPOT全台擴點近萬座 持續拓展越南、英國等市場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

行動裝置已經是日常生活必備，然而「電量焦慮」也成無法忽視的問題。行動電源跨國租借服務業者ChargeSPOT統計，自2019年推出服務以來，已在全台部署近萬座借電站，持續優化設備與服務體驗，目前布局全家便利商店、屈臣氏、台灣大哥大、春水堂等高頻消費場域，進駐全台四大捷運系統，打造完善的行動充電服務，滿足通勤族與旅客的即時電力需求。

截至目前， ChargeSPOT 在台灣會員總數突破300萬，已在全台部署近萬座借電站，用戶穩定成長。

近期行動電源事故頻傳，ChargeSPOT強調，嚴格把關產品品質與安全性，行動電源皆通過相關認證，並清楚標示規格，確保符合國際與台灣的安全標準。針對鋰電池有縝密的監控，並配備溫度、電流及電壓監控系統，可即時掌握行動電源狀態。當系統偵測到某個孔槽內的行動電源溫度異常時，機台將自動對該孔槽斷電，並鎖定行動電源，暫停用戶租借。 ChargeSPOT 設有完善的電池健康評估與回收機制，當電池達到使用年限時，將即時回收並進行妥善處理，確保用戶享有安全、穩定的充電體驗。

作為全球首家提供行動電源跨國租借服務的品牌， ChargeSPOT 持續致力於提供便利的充電服務，同時以「租借代替購買」，降低傳統電池及線材在生產與銷售過程中的資源浪費。透過租借機制提高電池使用率，集中管理舊電池以降低污染，推廣環境永續發展理念。截至2024年底， ChargeSPOT 已安全回收超過四萬顆行動電源，確保用戶租借時的安全與品質。目前，ChargeSPOT在台灣、日本、泰國、港澳、新加坡、澳洲等國家穩定營運，並計劃持續拓展越南、英國等更多國家與城市。

全家便利商店 行動電源

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