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大同2025年智慧城市展 六大解決方案為企業節能賦能

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
由左至右：大同公司電力事業群國際業務總處李坤龍總處長、大同公司沈柏延總經理、大同公司電力事業群林倍宏副總、大同智能黃允巍總經理。大同提供
由左至右：大同公司電力事業群國際業務總處李坤龍總處長、大同公司沈柏延總經理、大同公司電力事業群林倍宏副總、大同智能黃允巍總經理。大同提供

大同（2371）公司今日在2025智慧城市展中，總經理沈柏延表示，穩定供電是智慧城市發展的基礎，尤其在AI產業快速發展下，全球電力需求增長，節能減碳和新能源應用成為企業未來發展的關鍵。

大同並展示了六大解決方案，涵蓋AI賦能、創新能源服務、智慧節能、電力需量管理、電網穩固設備及EV動力系統，旨在為工商業者提供智慧能源、節能及企業賦能的最佳方案。

大同運用集團資源，提供綠色創能、高效智慧節能與用電管理設備，並透過AI一條龍服務為企業賦能。其中，OneAI解決方案根據不同行業需求，提供從數據清理到AI Agent的全方位服務，幫助企業建立專屬AI應用。

同時，大同也提供針對政府高資安需求的VMware Cloud on AWS混合雲架構解決方案，實現資料庫地端存儲並將服務網站遷移至雲端，確保資訊安全與運算效能。

在創新能源服務方面，大同重點展示了表後儲能系統應用，通過安裝儲能系統，能降低電費、提高電力自給率、減少電網負荷並提高電網穩定性。儲能系統還能整合再生能源，減少碳排放並提升整體能源效率。子公司大同智能則將Tesla Powerwall納入其淨零解決方案。

智慧節能方面，大同針對用電大戶如工業馬達和空調提出解決方案。政府要求從今年7月起工業馬達效率達到IE4標準，大同推出IE4能效的泛用型工業馬達，並搭配變頻器進行節電。更高效的IE5永磁馬達也同步展示。

商用空調方面，大同推出多款節能產品，包括直流變頻空調與變頻冰水機等，這些產品具備低維護成本和高效節能特性。

電力需量管理方案通過智慧電表結合能源管理系統（EMS），能精確監控工廠、樓宇及充電樁等的用電數據，提供能耗分析並透明化數據，幫助企業實現節能並記錄碳足跡，符合能源管理規範。

在電網穩固方面，大同展示了節能的非晶質鐵心變壓器，這種變壓器待機時能減少75%的耗能，適合用於非24小時運轉的工廠、太陽能電廠和儲能設施，且碳排放量比傳統變壓器低30-40%。

此外，大同提供高效特高壓電力電纜、智慧建築及工業用配電系統、低煙無鹵電纜等，這些設備有助於穩定的電力供應和高速通訊，支持智慧城市的發展。

大同總經理沈柏延，記者籃珮禎攝影
大同總經理沈柏延，記者籃珮禎攝影

AI 大同

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