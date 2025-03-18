夢想變現！新創之星挑戰賽報名開跑 30萬元獎金等你來拿

「2025 VentureStar新北新創之星挑戰賽」正式啟動！這項由新北市青年局首創，公部門與頂尖創投共同打造的科技創業競賽，延續首屆成功經驗，結合「創業競賽」與「輔導加速」機制，為科技新創業者提供資金、資源與市場對接機會。本屆主題持續聚焦「AI人工智慧」與「綠能永續」，總獎金高達30萬元，前三名優勝團隊更可獲得3個月創投陪跑，由專業創投導師親自協助新創企業邁向國際市場。

新北副市長朱惕之18日指出，市府透過青年局轄下8個青年創業基地，每年培育超過160組以上的創業團隊，其中科技產業創業團隊占比近五成，足見新北市已成為科技創業的重要協助者。每年新創之星不只是一場活動，而是藉此提供優秀的新創曝光機會，對接關鍵資源、加速成長。而比賽自即日起開放報名至5月31日，市府期待更多懷抱創新精神的新創團隊加入！

創投加持 助新創高速成長

新北新創之星的最大亮點之一便是與國內外知名創投合作，藉由「創投陪跑」機制，讓參賽者獲得業界最直接、最具價值的指導與資源對接。創投公會副理事長林宇聲表示：「有經驗的創業投資人不只是單純的資金提供者，更是新創最關鍵的成長夥伴。新北新創之星對新創公司們的意義也不只是競賽，而是一連串市場驗證與產業合作的機會，創業家將能夠在這個舞台上驗證商業模式，獲得業界投資人的關注，甚至爭取到關鍵資源。」

「新北新創之星」帶有輔導機制，參賽團隊只要通過第一階段書面審查，即可參與創業投資人開設的專業輔導課程；而入圍決賽的10組團隊，更將接受創投業師一對一訪視輔導，學習市場擘劃、募資策略、商業模式調整等關鍵能力，提升市場競爭力，進一步擴展國內外市場。

首屆優勝團隊見證：新創之星帶來資源對接

「新北新創之星」不只是競賽，而是能讓新創團隊獲得實際成長機會的平台，今記者會特地邀請去年首屆優勝團隊分享參賽經驗。2024年獲得首獎的AI媒體科技團隊「超妡科技」表示，藉由去年的比賽讓我們對接到愛爾達體育，也在創投陪跑的3個月內接觸超過6家創投。在創投前輩指導下，學會透過對手的募資與營收狀況推敲競爭策略，更有條理地應對挑戰。

2024年的季軍團隊，AI法律服務「律果科技」表示：「在上一屆新創之星後我們獲得許多投資人關注，並成功募資新台幣2,800萬，同時與業界建立更緊密的人脈網絡。」這些成果充分展現了新北新創之星挑戰賽對新創成長及產業的推動，發揮了關鍵價值及深遠影響。

新北市攜手創投公會—科技新創最佳起點

新北市擁有超過24萬家中小企業及百萬青年人口，創業能量強勁，使新北成為科技創業的理想基地。創投公會擁有龐大的創投資源，也已經扶持無數科技新創成功。創投公會秘書長謝睿哲表示，創新是成長的動能，投資新創就是投資國家的未來。透過挑戰賽給予的創投輔導與資源，將提供給新創從資金、人才、商業模式、市場等面向的協助。誠摯邀請所有符合資格的團隊報名參加一起在新北起步，邁向國際！