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產官警共議防詐新趨勢 信義房屋受邀科技防禦最前線論壇

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
《科技防禦最前線》防詐論壇將於3月21日舉行邀請信義房屋交易安全處張艾玲部長就地政專業分享見解，包含常見房產詐騙形態、房產詐騙防範妙招等資訊。（圖:信義房屋提供）
《科技防禦最前線》防詐論壇將於3月21日舉行邀請信義房屋交易安全處張艾玲部長就地政專業分享見解，包含常見房產詐騙形態、房產詐騙防範妙招等資訊。（圖:信義房屋提供）

信義房屋受邀參加2025年3月21日（五）六福萬怡酒店《科技防禦最前線》防詐論壇，與各方專家交流，分享房產防詐觀點。活動當天各單位齊聚，包括內政部、警政署、數位發展部、金管會銀行局、刑事警察局、信義房屋、Google、LINE等，產官警攜手解析最新科技防詐趨勢。

近年來詐騙猖獗，從一頁式網購詐騙、投資型詐騙直至房產詐騙層出不窮。2025年3月21日早上9點40分至下午4點30分，《科技防禦最前線》防詐論壇將於六福萬怡酒店七樓超新星宴會廳舉行，活動對外公開，幫民眾一次搞懂防詐對策。

除內政部、警政署、數位發展部、金管會銀行局、刑事警察局外，防詐前線企業如兆豐證券、信義房屋、Gogolook、Google、LINE、Amazon將透過多段式專題精華演講及跨界對談，共同深入剖析防詐趨勢，揭露獨家AI防詐新技術及第一手防詐情報。

本次論壇邀請信義房屋交易安全處部長張艾玲就地政專業分享見解，包含常見房產詐騙形態、房產詐騙防範妙招等資訊。信義房屋近年積極推廣房產防詐服務，重點項目包括「地籍異動即時通」，並自2024年起與台北市政府合作推出「五福臨門」，提供地籍異動即時通與水、電、天然氣、郵務更名等一站式服務。

信義房屋一直以來秉持「先義後利」理念，為消費者帶來最具安全性的房產交易服務，嚴格把關買賣屋看房、申辦貸款、簽約流程等環節，提供SinyiCare十大守護，包括業界最高規格的履約保證價金信託、蟲蛀保障、漏水保障，及業界首創的高氯離子建物保障、高輻射建物保障、凶宅保障等。

欲知活動詳情，請搜尋「科技防禦最前線」。

信義房屋 詐騙

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