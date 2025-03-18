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漢翔發表創新儲能技術 電價低時儲能高峰時使用

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
漢翔董事長胡開宏身後就是今發表的「2MW風光儲電力島示範案場」。記者黃寅／攝影
漢翔董事長胡開宏身後就是今發表的「2MW風光儲電力島示範案場」。記者黃寅／攝影

漢翔航空工業公司今發表「2MW風光儲電力島示範案場」創新儲能技術，它除了可以儲存各種來源的電力，還可以「削峰填谷」在電力低峰的儲電，而在高峰時使用，並做到「無縫銜接」。漢翔並認為，這是他們以航空科技為基礎，將再生能源與儲能技術整合應用的最新成果，也將優先運用在漢翔水湳廠區。

包括經濟部國營司副司長劉起孝、中科管理局長許茂新、台電台中營業處長顏錦義都出席今天的發表會，許茂新並當場表示願意配合推廣此一節能新設備。

漢翔董事長胡開宏說，這是漢翔藉由整合先進儲能與智慧調度技術，打造一座可削峰填谷、支援頻率調節的電力島，在用電尖峰時段提升調度彈性，在電力系統波動時穩定供電品質。

他說，過去兩年，台電的平均電價上調近20％，其中尖離峰電價最高差每度9.29元，且未來仍有上調趨勢，企業勢必要提早應對電力成本大幅增加的壓力。今天所展示的微電網系統，將可用電大戶示範，如何利用台電的離尖峰電價差異，為企業創造出高達20%的投資報酬率。也可以透過風、光、儲的架構，提供企業更穩定的電力來源。

漢翔總經理馬萬鈞說，這個電力島的核心是一套儲能，它可以台電來的電、太陽能板的電、風力來的電，或是自有的發電機來的電，如果在電力不足的環境下，可以藉著有風和太陽能時來儲能，需要電時拿出來用。如是不是在電力不足，而是電價有高低峰谷之處，就像是目前的台灣，就可以在電價便宜時儲能，在電價高的時候使用，電力島就變成一個「活的，會呼吸的東西」跟使用它的廠區一起共存。

但為何以航太工業見長的漢翔會發展出這樣的儲能系統？馬萬鈞說，過去幾年，漢翔有計畫地發展儲能業務，2024年起，導入自行研發的能源管理系統(EMS)及電池管理系統(BMS)等核心技術。加上，漢翔有很優秀的工程師，這套儲能系統就是工程師歷經一、兩年的努力寫出軟體，進而打造出的產品。以漢翔水湳廠區為例，使用後僅需5年就可以回本，可說非常的經濟有效。

未來這套電力島就是一座小型的獨立電力系統，可應用在國內外城市社區、工業園區及災後恢復等需求用戶，堪稱一套All in one的完整能源解決方案。

漢翔董事長胡開宏（中）率來賓參觀漢翔在電力開發上的成果。記者黃寅／攝影
漢翔董事長胡開宏（中）率來賓參觀漢翔在電力開發上的成果。記者黃寅／攝影
漢翔總經理馬萬鈞說，這個電力島的核心是一套儲能，變成一個「活的，會呼吸的東西」跟使用它的廠區一起共存。記者黃寅／攝影
漢翔總經理馬萬鈞說，這個電力島的核心是一套儲能，變成一個「活的，會呼吸的東西」跟使用它的廠區一起共存。記者黃寅／攝影

台電 漢翔航空工業 電價

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