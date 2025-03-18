大大數位基金會捐血家年華 苗栗場可望達到6,000袋熱血

繼台北、新北、桃園、新竹縣之後，大大數位基金會「大大攜手 讓愛延續」捐血家年華第五站來到苗栗縣，在14度的冷冽寒風下，超過200位來自衛生福利部苗栗醫院、大千綜合醫院、為恭紀念醫院、李綜合醫院的醫護人員，以及苗栗縣政府教育處、行政處、衛生局、消防局、警察局以及特種搜救部隊等熱血人士齊聚苗栗縣政府廣場前，挽袖捐熱血，響應捐血一袋、救人一家的活動。

大大數位慈善基金會延續去年走遍全台灣六縣市，募集1萬1810袋鮮血的活動，今年再度發起「大大攜手讓愛延續」捐血家年華，目標1萬2,000袋，擴大到全台七縣市。目前來到第五場，因熱心公益捐血人數眾多，可望在苗栗場先達到6,000袋的過半目標。

活動由曾獲得全國民族舞蹈優等的泰安國中小舞蹈隊，在青少年男女對舞旋律中展開，苗栗縣長鍾東錦與大大數位基金會榮譽董事長李大維，以及苗栗縣議長李文斌、副議長張淑芬、苗栗市長余文忠、造橋鄉長徐連斌以及苗栗縣議員一同出席，呼籲苗栗縣市的熱血人，一起捲起袖子：「捐血一袋、救人一家。」

縣長鍾東錦表示，現場看到這麼多人加入捐血行列，覺得看到台灣愛的一面。他更說捐血是非常有意義的一件事，尤其今年初他的夫人健康指數達標：「捐血中心說她可以捐血了，她非常高興自己健康管理成功。」捐血不但是救人，還可以促進新陳代謝，也會提醒自己做好健康管理，可以說是一舉數得。他感謝大大數位基金會發起這麼有意義的活動，苗栗縣市一定會傾力相助。

大大數位基金會榮譽董事長李大維，代表基金會董事長戴永輝，攜手信和有線電視與吉元有線電視，各自捐贈苗栗縣政府100萬元，合計200萬元，縣長鍾東錦表示：「苗栗縣的資源有限，大大數位去年和今年的獎助學金，共幫助了1,000位品行優良和清寒學子，讓需要幫助的學生因此獲益，尤其代表苗栗縣外出參加運動比賽的小小選手們，也因此有比較好的差旅住宿。」

榮譽董事長李大維也感謝縣長鍾東錦大力支持，他表示，大大數位基金會非常高興再度來到苗栗縣辦理活動，基金會董事長戴永輝對於捐血活動向來不遺餘力，也相信苗栗站的活動一定能開展不同境界。

苗栗縣議長李文斌致詞表示，非常高興能參加大大攜手讓愛延續的捐血家年華，更感謝大大數位基金會連續兩年的捐贈，讓苗栗的清貧學生可以獲得補助；新竹捐血中心黃莉雯組長也感謝大大數位基金會從3月起跑的全台捐血活動，她表示：「天氣變冷時候，捐血量就會下滑，昨天寒流來，捐血量立刻下跌二成。由衷感謝主辦方和縣府的支持，讓醫療用血不虞匱乏。」

「大大攜手讓愛延續」捐血家年華活動，自3月1日起跑，目標募集1萬2,000袋，在經歷台北、新北、桃園、新竹四縣市首長以及熱血奉獻人的共襄盛舉下，迄今為止已經獲得超過5,000袋鮮血，預估在苗栗縣活動，將一舉突破五成，達到6,000袋目標。