摩鐵又少一間？台南建商2.4億元買安平老摩鐵

根據內政部實價最新揭露，位於台南市安平市政特區，永華五街上的「愛丁堡汽車旅館」，今年1月，以總價約2.4億元成交，據實價記載，該旅館屋齡36年，建坪551.34坪，占地418.36坪屬住五用地，且該筆建物價格僅約745萬元，土地總價則約2.3億元，換算每坪地價約55.7萬元。

據了解，買家為台南在地建商春澄建設，與同樣位於市政特區的「Hôtel de L'eau 留飯店」，為同一經營團隊。

台灣房屋安平加盟店店長蘇家賢表示，該汽車旅館位處機能成熟的永華商圈，鄰近安平熱門觀光景點，周邊民宿商旅亦不少，在地經營應至少15年以上，而該旅館門口已張貼告示，目前暫停營業，內部整修中，買家雖是建商，但因具有飯店經營背景，不排除透過重新整修，提升旅館硬體增加收益，短期內可自用、收租兼養地，長遠來看，地上物具備危老重建紅利，展現多元投資效益的方式。

蘇家賢指出，該建商同時多角化經營，除了「留飯店」，其相關企業春灣建設2020年也曾豪擲5.4億元，帶租約買下中華西路二段與和緯路四段的寶雅店面，整合這類地上物帶商用價值的標的，對建商來說，看準的主要還是土地價值性，以永華商圈目前最高房價已站穩5字頭，如以該旅館土地成本估算，未來如打掉重練，預估推案房價應坐四望五。

近年來，台南摩鐵重磅交易，還包括國泰建設以9.2億元，重金買下花園夜市對面的「激點情境旅館」千坪土地，目前地上物已拆除，未來將規劃興建住宅大樓；三地開發則豪擲8.7億元，購入位於中西區中華西路二段的「湖水岸汽車旅館」，現為「艾美御之苑」預售案基地，該案最高預售單價已突破5字頭。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南持續受南科效應帶動，建案供給熱絡，市區可開發素地日益稀缺，促使建商透過整合帶地上物的標的來添補土地庫存，雖平均地權條例修法上路，私法人購屋採許可制，不過管住不管商，讓優質商用不動產行情仍看俏，觀察這幾筆具有高身價的摩鐵，皆位處精華地段、地上物具商用價值及危老重建潛力、土地規模大且產權單純，地上物有利投資人自用、收租活化資產，亦能一次在市區整合大面積精華土地，這些條件都讓摩鐵身價鑲金。