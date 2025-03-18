會員盼實施入口電子掃卡捍衛權益 台灣好市多回應了

美式賣場好市多（Costco）去年宣布在全美門市實施會員卡掃描政策，以防非會員進入賣場，實施後證實可把關會員權益及購物完結帳速度。台灣有會員希望跟進美國改成電子掃卡入場，以免非會員趁尖峰時段偷跟進場，尤其是「避免試吃品被試吃部隊掃光。」發言獲網友支持。對此，台灣好市多也首度正面回應。

台灣好市多表示，於入口處增設電子會員掃描（Door scan）為全球Costco執行的要點，未來全台賣場也將依循總部指示增設，若有確認施行時間將會主動通知會員。也會持續致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，同時維護會員權益也是不斷努力的方向。

有會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，一直很好奇台灣什麼時候才要跟進美國改成電子掃卡入場？她認為，好市多是會員制，感覺如果是單純靠人工判斷還是會有誤差，離峰時段還好，尖峰時段如果有人偷偷跟著進場感覺也發現不了，之前看到美國改成Door scan入場就蠻希望台灣也改的，感覺這樣也比較可以保障會員權益，最直觀的應該就是避免一點試吃品都被試吃部隊掃光，也好奇大家的看法。

不少網友贊同改成電子掃卡，認為會員制本來就應該好好保障會員權益。網友說，現在很多會員制店家都實施此做法，也有網友說，有時看到一群人入場會質疑是否真有符合人數？尤其假日人流大的時候，都沒辦法看得很仔細。還有人提建議，希望換成電子進場可以順便在APP上看到場館入場人數，如此可以避開高峰時段去採購。