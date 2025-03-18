Costco與中保科合作 推黑鑽會員享長輩居家守護專案

好市多與中保無限科技集團合作，推出「中保無限＋家庭守護專案」，專屬提供黑鑽會員，主打智慧照護服務。此方案透過科技監測機制，讓會員可遠端掌握家中長輩的日常活動，不影響其生活作息，同時提升居家安全性。

好市多表示，希望透過該專案，讓會員更加重視高齡長輩的居家安全與健康管理，並藉此強調「家有一老，必要一保」的概念，提供子女更便捷且不打擾長輩的關懷方式。

2025年台灣正式進入超高齡社會，每五個人就有一位是老年人，且需要醫療照護的比例不斷攀升，不論是獨居或是與子女同住，都是子女心中的牽掛。家庭守護專案讓長輩多一個守護，長輩透過隨身攜帶的守護按鈕，必要時可即時通知健康守護中心，得到相對應的協助，甚至在長輩每天必要的活動路線上，像是浴廁走廊、廚房和常活動的區域，安裝生活動態感應器，只要發現長輩的活動力有異常，APP就會自動推播提醒。

針對不同的需求，就有不同的搭配組合。針對家中的災害預防，也可以安裝一氧化碳、瓦斯、煙霧與溫度感知等偵測器材，只要超過安全警戒值，馬上會通知緊急聯絡人，必要時也會協助同步聯繫119或110。針對百萬名好市多黑鑽卡會員，此次獨家專案價格十分具吸引力，方案價每月最低999元起，讓黑鑽會員就算不在長輩身邊，也能遠距貼心守護。

偏鄉長輩也是好市多關心且積極參與的社會公益議題。花蓮青壯年流失情況嚴峻，縣內老人人口比例已經高達13.56%，其中獨居和65歲以上的長者比例特別高，更需要醫療資源的支持。在好市多公司秉持著永續承諾的經營之理念，為社會及環境盡心力的長期支持下，從2014年以來長期捐助支持「門諾醫院偏鄉部落共餐計劃」，推動花蓮最南端的卓溪部落設置一個整合式的定點服務窗口，藉由部落內的組織和志工力量，為長者及獨居老人提供定期的關懷服務。

此外，部落廚房的建置提供了老人共餐與供餐服務，確保所有村內長者都能獲得妥善的長期照顧和營養支持效益。透過共餐機會，可以讓平日長時間獨居的老人家走出家門一起互動，量測老人家的健康狀況，關心提醒用藥，並於共餐前安排健康運動或手工藝活動，藉由這些社交活動與人際互動的刺激，減緩老人家失智的速度，年服務人次已經超過1萬人。

除了供餐計劃，門諾醫院也成立了「門諾東區視力保健中心」，關注花東地區孩童與長輩的視力健康，為全花蓮的國中小學童、宜花東特教班學童、長者及身障成人視力篩檢，並為需要的個案提供配鏡，幫助了偏鄉缺乏醫療及配鏡服務，特別是讓學童及身障者大大改善視力不足進而提升學習能力。

「門諾醫院偏鄉部落共餐計劃」、「門諾東區視力保健中心」這兩大深入地方投身公益的行動項目，一直有著好市多的支持，已有超過10萬人次享受到Costco資助門諾的計畫。同時，好市多也針對長照整合服務及人才培育中心、東部老人暨身障醫療大樓籌建計畫以及醫療車輛的捐助做了積極的投入。