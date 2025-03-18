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全家迎世界關燈日 攜九大關企響應322關燈一小時

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
全家迎世界關燈日，攜九大關企響應322關燈一小時。全家／提供
全家迎世界關燈日，攜九大關企響應322關燈一小時。全家／提供

節能減碳為全球課題，全家（5903）連續三年響應全球最大自發性公益減碳「Earth Hour地球一小時」關燈活動。全家表示，為Earth Hour官方授權單位歐萊德唯一合作倡議夥伴，今年號召全家國際餐飲、兩大鮮食廠、七大物流廠等關係企業，於本周六3月22日晚間8點30分，關閉招牌燈1小時，預估可節省達5,100度電、約2528公斤碳排，相當於210顆樹木一年的吸碳量，並將持續運用智能減碳落實日常永續影響力，積極對應SDGs13氣候行動目標。

全家王智正副營運長表示，全家於去年底提前完成全店溫室氣體盤查，其中冷凍冷藏設備占店舖耗能比率達65%，近年4300家店舖持續布建AIoT能源管理系統，每年約可省下350萬度電，今年節能減碳機能將加速推動，一為擴大「動態除霜」機能為新開店標準配備，二為首創導入「ATS智慧溫度調控」，皆能有效減少冷凍冷藏設備耗電量；三為綠能應用達千店目標。

為鼓勵消費者響應永續生活，即日起至3月22日使用全盈+PAY到全家購買指定永續商品，將加碼贈585g減碳紀錄至減碳贏家帳戶；即日起至3月28日，參與全家官方FB粉絲團「全家在這里」關燈節能貼文活動，留言就有機會獲得500元，邀請消費者一起永續行動+1。

根據全家溫室氣體盤查結果顯示，冷凍及冷藏設備為店舖設備最大耗電來源，占比高達65%，為幫助店舖有效節能，全家將於全台4,300間店陸續布建AIoT能源管理系統，並於今年起擴大「動態除霜」功能為新開店舖標配措施，同時首創導入「ATS智慧溫度調控」等智能節電方案，加速提升店舖節能效益。「動態除霜」取代過往冷凍設備固定時段除霜機制，調整為AIoT系統自動偵測設備結霜狀況，並於需除霜時自主啟動除霜機能，目前已運用於1,600台以上冷凍設備，每年可減少近150萬度電；同時，過往冷藏及冷凍櫃因頻繁開關造成溫度流失，壓縮機需不斷重新啟動運轉，透過ATS智慧溫度調控設定，感測設備升高至一定溫度方啟動壓縮機運轉，降低壓縮機運轉率，可減少約10%用電量，目前積極持續擴大導入。

全家不僅運用科技提升節能效率，更發展出六大節電教育順口溜，以節電地圖助攻店鋪人員識別「耗能地雷區」，將節能落地到日常習慣。如電費想省錢就要靠「氣簾」、省電走對路冷氣「二六度」、算盤打得精「濾網」定時清、荷包要把關隨手把「燈關」、錢庫要顧牢「門把」要扣牢等，從日常店舖運營中的小行動就能節能減碳。自3月23日起，全台超過4300間店舖將常態性於夜間少開30分鐘招牌燈，預計至年底可省下約70萬度電、35萬公斤的碳排放量，相當於近3萬顆樹木1年的吸碳量，為地球永續盡一份力。

全家 減碳

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